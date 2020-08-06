В Ставрополе будет запущено производство новых препаратов против аллергии

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех приобрел исключительные права на 31 наименование диагностических и лечебных аллергенов. Это позволит организовать в России выпуск новых препаратов против аллергии по усовершенствованной технологии. Производственная площадка будет создана на базе филиала предприятия в Ставрополе.

Научно-производственное объединение «Микроген», находящееся под управлением холдинга «Нацимбио», заключило соглашение с АО «Биомед» им. И.И. Мечникова (входит в АО «Фармстандарт»). В результате сделки портфель компании увеличится в два раза и будет включать самую широкую в России линейку препаратов аллергенов. В рамках соглашения стороны также договорились о трансфере технологии производства на мощности филиала НПО «Микроген» в Ставрополе. Предприятие будет выпускать диагностические и лечебно-диагностические препараты для проведения АСИТ – аллерген-специфической иммунотерапии.

«Существует большое количество лекарственных средств, способных избавить от симптомов аллергии, но единственный метод, позволяющий вылечить заболевание, – это аллерген-специфическая иммунотерапия. Создание современного производства существенно повысит доступность этого вида терапии для россиян. Мы планируем провести модернизацию и наладить в Ставрополе выпуск новых препаратов против аллергии в ближайшие два года. Мы уже начали проектировать новую линию по производству препаратов аллергенов, которая будет функционировать по международным стандартам GMP. По итогам подписанного соглашения доля НПО «Микроген» на рынке диагностических и лечебно-диагностических препаратов для проведения АСИТ – аллерген-специфической иммунотерапии увеличится до 50% в натуральном выражении», – рассказал заместитель генерального директора «Нацимбио» Филипп Першков.

Как и вакцинация, АСИТ «тренирует» иммунную систему человека. Лечение начинают с малых доз аллергенов, постепенно повышая их до необходимого показателя. В результате пациент может отказаться от приема других, менее эффективных препаратов. В настоящее время НПО «Микроген» производит более 30 наименований аллергенов, аллергоидов и микст-аллергенов из пыльцы деревьев и трав.

В 2019 году «Нацимбио» и Институт иммунологии ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве. Компетенции сторон будут использоваться для дальнейшего совершенствования технологии производства препаратов для диагностики и лечения аллергических заболеваний.

«В партнерстве с «Нацимбио» мы нацелены на то, чтобы модернизировать отечественное производство аллергенов, как для диагностики, так и для лечения аллергии, включая препараты для аллерген-специфической иммунотерапии. С учетом того, что около 30% населения Российской Федерации имеют те или иные проявления аллергии, создание современного производства аллергенов и препаратов на их основе для диагностики и лечения является важной стратегической задачей», – добавил директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов.

В настоящий момент ставропольское предприятие «Аллерген» (является филиалом НПО «Микроген») занимается производством антитоксических сывороток, вакцин, препаратов для лечения дисбактериоза, диагностики венерических заболеваний и ампулированных готовых лекарственных средств.

gmpnews