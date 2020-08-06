Вакцина от COVID-19 создается центром «Вектор» с учетом всех обязательных требований

Протоколы исследования вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, строгое соблюдение правил исследований позволяет говорить о том, что препарат будет качественным и безопасным, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, которого цитирует газета Telegraph, заявил, что российские ученые должны провести все необходимые испытания вакцины перед получением лицензии.

ВАКЦИНА ПРОТИВ НОВОГО КОРОНАВИРУСА «ЭПИВАККОРОНА» РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» РОСПОТРЕБНАДЗОРА С УЧЕТОМ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, — ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ.

Центр «Вектор» также следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а протоколы доклинических и клинических исследований вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, подчеркнули в пресс-службе.

«Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации», — отметили в Роспотребнадзоре.

gmpnews