Число эмитированных для лекарств кодов Data Matrix превысило 2 миллиарда

«По данным на 31 июля, в обороте на территории Российской Федерации находилось более 325,8 млн упаковок маркированных лекарственных препаратов. За месяц их количество увеличилось более чем в 2,5 раза«, — сообщает Министерство здравоохранения РФ на своем официальном сайте.

Ведомство напоминает, что выпущенные до 1 июля немаркированные препараты могут находиться в обороте до истечения срока годности.

Система маркировки позволяет отслеживать движение каждой упаковки лекарственного препарата, что позволяет усилить контроль за качеством лекарственного обеспечения. В частности, на особом контроле в системе находится ввод в гражданский оборот препаратов, спрос на которые повышается в осенне-зимний сезон, а также лекарств, используемых для больных новой коронавирусной инфекцией.

В системе маркировки, например, отражены данные об обороте более 125 тыс. упаковок препаратов для лечения COVID-2019, выпускаемых российскими производителями – не считая тех, что выданы для медицинского применения в стационарах.

Число эмитированных для лекарств кодов Data Matrix превысило 2 миллиарда.

В настоящее время в системе маркировки зарегистрировано почти 70 тысяч участников – это как российские, так и зарубежные юридические лица из 56 государств. За прошедший месяц количество участников системы увеличилось на 2700.

gmpnews