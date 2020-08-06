«Внуково» и «Домодедово» совместно с РФПИ запускают экспресс-тестирование на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, Международный аэропорт Внуково и Московский аэропорт Домодедово объявляют о соглашении по запуску экспресс-тестирования прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением высокоточных тест-систем производства российско-японской компании EMG («Эвотек-Мирай Геномикс», портфельная компания РФПИ).

Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут станет доступна в воздушных гаванях в течение недели для всех категорий пассажиров. Результаты теста будут выдаваться на русском и английском языках.

Система диагностики EMG, созданная при поддержке РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире; адаптирована как для стационарных, так и для не имеющих аналогов мобильных мини-лабораторий (портативная система умещается в двух небольших чемоданах).

Услуга экспресс-тестирования на коронавирус с применением тест-систем EMG в июле была успешно запущена в Международном аэропорту Шереметьево.

Линейка тест-систем уже активно используется в профилактических целях на производственных объектах крупнейших российских предприятий и для обеспечения безопасности на крупнейших мероприятиях.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, заявил:

«Организация тестирования пассажиров на коронавирус с применением тест-систем EMG в крупнейших аэропортах Москвы позволит возобновить авиа-сообщение и туристические потоки, обеспечить безопасность пассажиров от коронавируса. Среди преимуществ тест-систем EMG – высокая точность и оперативность прохождения теста: пассажиры получат результаты на двух языках всего за 60 минут, что является одним из лучших показателей в мире. РФПИ ведет переговоры с ключевыми представителями ряда государств об отмене карантина для прибывающих россиян при предоставлении отрицательных результатов теста на коронавирус перед вылетом».

gmpnews