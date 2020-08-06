Jubilant Pharma вывод на индийский рынок очередной дженерик Ремдесивира

Индийская фармацевтическая компания Jubilant Generics Limited (дочернее предприятие компании Jubilant Pharma Limited) сообщила о выводе на индийский рынок lженерика ремдесивира (для инъекций) с торговым наименованием JUBI-R по цене 4700 рупий (62,64 доллара) за флакон 100 мг.

Компания предоставит препарат более чем 1000 больницам, которые находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 в Индии.

Круглосуточная линия помощи Jubilant расширит доступ к препарату JUBI-R во время этой тяжелой пандемии, когда своевременный доступ к препарату может оказаться критически важным для результатов лечения.

В целях повышения доступности JUBI-R для пациентов, находящихся за чертой бедности, и для медицинского персонала, оказывающего экстренную помощь, фонд Jubilant Bhartia, некоммерческая организация Jubilant Group, запускает в Индии уникальные программы, направленные на распространение этого лекарственного средства.

Напомним, что в мае текущего года Jubilant заключила неэксклюзивное лицензионное соглашение с разработчиком препарата — компанией Gilead Sciences, которое предоставило ей право регистрировать, производить и продавать экспериментальный препарат Remdesivir в 127 странах, включая Индию. Препарат на сегодня является единственным противовирусным лекарственным средством, получившим разрешение FDA на экстренное использование (EUA) для лечения подозреваемого или лабораторно подтвержденного заболевания у взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19 тяжелой формы.

В компании уточняют, что для применения JUBI-R необходимо присутствие квалифицированного медицинского работника, а значит вводить препарат внутривенно можно только в условиях лечебного учреждения.

По заявлению руководства компании Jubilant Pharma Limited, «способность предприятия запустить этот продукт в такие короткие сроки, подчеркивает возможности компании в области НИОКР и производства, а также неизменную приверженность предоставления передовых решений в области здравоохранения».

Напомним, что в рамках соглашения с Gilead Sciences в Индии производят дженерики ремдесивира компании: Hetero, Cipla и Mylan.

gmpnews