Индонезия планирует производить 250 млн доз вакцины от COVID-19 в год

Индонезия будет иметь возможность производить 250 млн доз вакцины против коронавируса в год к концу 2020 года ещё до завершения испытаний на людях, об этом заявили официальные лица страны.

Сообщается, что на этой неделе государственная фармацевтическая компания Bio Farma начнет III фазу клинических испытаний на людях с использованием вакцины, разработанной китайской компанией Sinovac. Если эти испытания пройдут успешно, то Bio Farma будет производить эту вакцину.

Эрик Тохир (Erick Thohir), министр по делам государственных предприятий Индонезии, сказал, что Bio Farma увеличит мощности в ближайшие месяцы и к концу года будет готова производить 250 миллионов доз в год.

В настоящее время существуют опасения по поводу огромного спроса на разрабатываемые в мире вакцины против коронавируса и ограниченного доступа к ним со стороны развивающихся стран.

«Давайте доверять возможностям нашей страны. Не сомневайтесь в Bio Farma, которая доказала, что она выпускает либо вакцины, которые производятся совместно с международными партнерами, либо вакцины, которые производятся исключительно (ими)», — сказал Тохир в своем заявлении.

Индонезийские испытания экспериментального препарата будут проведены на Западной Яве с участием около 1600 добровольцев.

В настоящее время Sinovac также сотрудничает с Бангладеш и Бразилией в плане проведения клинических исследований своей вакцины.

Фото с сайта lokadata.id

gmpnews