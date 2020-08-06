В создание комплекса по разработке вакцины от COVID-19 инвестировано 155,85 млн рублей

ФМБА России представил проект постановления Правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов», которые были направлены на создание в 2020 году лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно представленной информации, ФГУП СПбНИИВС ФМБА России в настоящее время приступает к реализации проекта по созданию кандидатной вакцины против нового коронавируса, что требует соответствующей лабораторной базы, которая должна решать следующие задачи:

консолидация ранее полученных результатов исследований и наработок в области создания вирусных векторов, необходимых для доставки генетического материала в клетки продуценты;

культивирование и идентификация устойчивой популяции генетически модифицированных клеток продуцентов рекомбинантных белков, полученных с помощью генной инженерии и биотехнологических методов;

разработка технологии выделения и очистки рекомбинантных белков, полученных от идентифицированных клеток продуцентов;

выполнение необходимых контролей показателей полученных рекомбинантных белков;

использование полученных разработок и научных исследований для создания кандидатных рекомбинантных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2;

создание технологии получения рекомбинантной вакцины, которая может быть эффективно передана в фармацевтическое производство;

контроль и оказание необходимой научной и технологической поддержки на ранних этапах передачи технологии в производственный процесс.

На создание такого лабораторно-испытательного комплекса понадобилось 155,85 млн рублей, из которых 25 млн рублей на комплекс чистых помещений, 13,5 млн рублей на чистые среды, 2,14 млн рублей на лабораторную мебель и самая большая сумма – 115,21 млн рублей — на оборудование.

Площадь нового лабораторно-испытательного комплекса — 196,5 кв. метров.

gmpnews