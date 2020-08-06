Конкурент ниволумаба и пембролизумаба рекомендован комиссией Минздрава к включению в ЖНВЛП

Комиссия Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных средств 4 августа одобрила пролголимаб (Фортека от компании «Биокад») к включению в перечень жизненно важных лекарств. Этот препарат предназначен для иммунотерапии онкологических заболеваний, в том числе меланомы, и является конкурентом ниволумабу (Опдиво от BMS) и пембролизумабу (Китруда от MSD). Они уже входят в ЖНВЛП, но их заявки на включение в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) по онкогематологическому профилю комиссия рассматривать не стала из-за ограниченности бюджета ВЗН.

По той же причине не рассматривались заявки на включение в перечень и/или в программу ВЗН таргетных онкогематологических дазатиниба (Спрайсел от BMS) и иксазомиба (Нинларо от Takeda), а также нилотиниба (Тасигна от Novartis), венетоклакса (Венклеста от Abbvie), а также акалабрутиниба (Калквенс от AstraZeneca), зарегистрированного в России в апреле 2020 года.

Соответственно, регионам по-прежнему придется закупать такие препараты самостоятельно. По данным Headway Company, в 2019 году ниволумаб закупили на 9,8 млрд рублей, пембролизумаб — на 7,8 млрд рублей, дазатиниб — 1,3 млрд рублей, нилотиниб — 1,9 млрд рублей.

Фортека является ингибитором PD1 – той же «мишени», на которую нацелены Опдиво (ниволумаб) и Китруда (пембролизумаб). Препарат был одобрен Минздравом РФ в конце апреля 2020 года для терапии метастатической (неоперабельной) меланомы.



В конце июля 2020 года три региональных госструктуры объявили тендеры на закупку нового препарата от «Биокада» для терапии меланомы на общую сумму 25 млн рублей. Средняя начальная максимальная цена за флакон Фортеки (5 мл) варьируется от 229,5 тысячи рублей до 231,5 тысячи рублей. Компания 23 июля анонсировала поступление Фортеки в аптеки и больницы. Как уточнили в «Биокаде», при включении в ЖНЛП предельная отпускная цена будет пересмотрена и снижена на 20%.

Согласно Госреестру предельных отпускных цен, на ниволумаб в 2020 году зарегистрирована цена в 31–31,5 тысячи рублей за флакон в 4 мл и 77–78 тысячи рублей за 10 мл. Для пембролизумаба была зарегистрирована цена в 154,97 тысячи рублей за флакон 4 мл.

Ранее комиссия Минздрава в результате длительных дискуссий одобрила включение препарата от спинальной мышечной атрофии (СМА) Спинраза (нусинерсен) в ЖНВЛП. Производитель Спинразы Biogen согласился снизить предельную цену упаковки до 5 млн рублей. Компания подавала заявку также на включение Спинразы в программу ВЗН, но она не была рассмотрена по технической причине – СМА пока нет в самом перечне заболеваний.

Также члены комиссии одобрили включение в программу талиглюцераза альфа от болезни Гоше (ТН Элисо от Pfizer): «за» проголосовали 10 человек, 9 – «против». Основная претензия комиссии к заявке касалась того, что не указан тип болезни, для лечения которого рекомендована терапия. Представитель компании заверил, что терапия Элисо обойдется на 23% дешевле по сравнению с уже имеющимися в программе препаратами.

Войдет в ЖНВЛП и таргетный синтетический препарат для лечения ревматических заболеваний упадацитиниб (Ранвэк от AbbVie), а вот кладрибин (Мавенклад от Merck) от рассеянного склероза комиссия отклонила.

Фото: biocad.ru

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