Маркировка помогла Росздравнадзору выявить контрафактные лекарства в московской аптеке

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел контрольную закупку в аптеке «ООО «Еврофарм» и выявил факт сбыта семи наименований контрафактных лекарственных препаратов, применяемых при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Благодаря системе маркировки лекарственных средств сотрудники Росздравнадзора сразу же установили, что один из препаратов отгружался только в город Абакан, а другой был ранее выдан пациенту по льготному рецепту в Екатеринбурге. Происхождение остальных лекарств устанавливается.

После проверки Росздравнадзор возбудил дело об административном правонарушении, ведется административное расследование.

«ООО «Еврофарм» будет привлечен к административной ответственности за обращение контрафактных лекарственных средств и грубые нарушения лицензионных требований», – говорится в сообщении Росздравнадзора.

Фото: Екатерина Погонцева

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