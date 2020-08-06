В первом полугодии регионы закупили «Спинразу» на сумму более двух миллиардов рублей

Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) зарегистрирован в России 16 августа 2019 года. Дистрибуцией лекарства в нашей стране занимается компания Janssen. Регионы начали закупать препарат уже в ноябре 2019 года, сообщили в компании AlphaRM.

Пик поставок в рублях за период с ноября 2019 года по июнь 2020 года пришелся на апрель 2020 года – 630,2 млн руб.

По итогам первого полугодия 2020 года лекарство закуплено на сумму 2,2 млрд руб. Средняя цена за одну упаковку препарата по итогам первого полугодия 2020 года достигла отметки 7,88 млн руб.

Основной канал поставок – сегмент региональной льготы, занимающий в структуре закупок бренда долю 66% в стоимостном выражении.

Лидирующий регион по объему закупок «Спинразы» – Санкт-Петербург (186,0 млн руб.), на втором месте – Ханты-Мансийский АО (158,8 млн руб.), замыкает тройку лидеров Чувашская Республика (141,7 млн руб.).

3 августа Комиссия по перечням Минздрава одобрила включение препарата в перечень ЖНВЛП. Компания предложила цену: 5 млн руб. за упаковку. Как сообщал «ФВ», обсуждение длилось более часа. Представители исполнительных органов власти были против включения лекарства в перечень, так как это увеличит нагрузку на региональные бюджеты.

«Мне вчера сразу после заседания звонили губернаторы, они обеспокоены, – рассказала на следующий день директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина. — Я хочу напомнить, что компания обещала скидку в 25% к заявленной цене».

Если компания действительно сделает скидку, то стоимость упаковки снизится до 3,75 млн руб.

Елена Калиновская

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