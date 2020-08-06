Компанию Sanofi обвинили в непредумышленном убийстве из-за препарата «Депакин»

Французской Sanofi предъявлено очередное обвинение в связи с препаратом «Депакин», на этот раз — в непредумышленном убийстве, поскольку в результате его применения во время беременности на свет появлялись мертворожденные дети. Состоится ли суд зависит от решения прокуратуры.

Французские власти уже в течение нескольких лет ведут расследование в отношении компания Sanofi в связи с побочными эффектами противоэпилептического препарата «Депакин» (вальпроевая кислота). Препарат одобрен в 1967 году и назначается врачами более чем в 100 странах мира. Также он применяется для лечения мигрени и биполярного расстройства. Лекарство потеряло патентную защиту в 1998 году, пишет Reuters.

В начале года власти Франции начали расследование, классифицировав действия компании-производителя как «мошенничество при отягчающих обстоятельствах» и «причинение вреда здоровью по неосторожности». Теперь к ним добавилось обвинение в непредумышленном убийстве.

По оценкам Агентства по социальным вопросам Франции (IGAS), в период с 2006 по 2014 годы в результате приема «Депакина» беременными женщинами от 425 до 450 младенцев появились на свет с врожденными дефектами или мертворожденными.

В Sanofi факт расследования подтвердили, но не признали вины. Пока неясно, предстанет ли компания перед судом, поскольку, по французским законам, прокуратура может не доводить дело до суда, если посчитает доказательства вины недостаточными.

Илья Дугин

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