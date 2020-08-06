Индийская Wockhardt поставит вакцины против COVID-19 в Великобританию

Wockhardt Ltd возьмется за упаковку вакцин против коронавирусной инфекции, которые затем будет поставлять в Великобританию. В целях гарантии поставок Правительство Великобритании также зарезервировало для эксклюзивного использования линию по заполнению ампул или шприцев и упаковке на следующие 18 месяцев на предприятии Wockhardt в Великобритании.

Индийская компания Wockhardt Ltd подписала контракт с британским правительством на поставку миллионов доз разных вакцин против SARS-CoV-2, в т.ч. разрабатываемых совместно компанией AstraZeneca и учеными из Оксфордского университета, пишет Reuters. Как отметил руководитель Wockhardt Хабил Хоракивала, AstraZeneca заказала у компании 30 млн упакованных доз вакцины, которые Wockhardt поставит ей в течение нескольких месяцев. Британские власти и AstraZeneca ранее подписали контракт на поставку в общей сложности 100 млн доз препарата.

В рамках контракта с Правительством Великобритании сама Wockhardt зарезервировала свое предприятие по заполнению ампул или шприцев и упаковке готовой продукции в Индии. Помимо этого британские власти получат право на эксклюзивное использование аналогичной линии на предприятии Wockhardt в городе Рексхэм (Уэльс) сроком на полтора года, которую планируется запустить в эксплуатацию уже в сентябре 2020 года.

Илья Дугин

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