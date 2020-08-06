Фармпроизводители выбирают партнера по автоматизации прослеживаемости лекарств в системе МДЛП

Со старта проекта по обязательной маркировке лекарств прошел месяц. О специфике «российского пути» по автоматизации прослеживаемости и работе в системе МДЛП рассуждают в ГК «Сантэнс».

«С 1 июля вступили в силу обязательные требования по маркировке и мониторингу движения лекарственных препаратов, но еще в марте 2020 года руководители наиболее авторитетных фармацевтических объединений направили президенту страны Владимиру Путину петицию, в которой говорилось, что не все производители успели завершить подготовительные работы по подключению к системе МДЛП. Документ содержал просьбу о переносе сроков старта обязательной маркировки на 1 января 2021 года.

В ходе «Виртуального фармацевтического марафона», прошедшего 30 июля 2020 года, было отмечено, что лишь 34% из 150 фармацевтических компаний-участников заявили, что полностью готовы к маркировке. Данные цифры свидетельствуют, что участники рынка еще не полностью закончили внедрение специализированных решений по автоматизации прослеживаемости лекарственных препаратов, а некоторые из них только осознали, что нанесение кода на упаковку – это только вершина айсберга.

Вообще проект по маркировке и мониторингу ЛП в Российской Федерации можно считать уникальным. Опираясь на возможности современных технологий, в промышленную эксплуатацию была запущена беспрецедентно детальная и многосоставная система маркировки и прослеживаемости для всех участников товаропроводящей цепочки.

Среди ключевых особенностей российской модели маркировки ЛП ярко выделяются следующие: автоматическая регистрация участников оборота в соответствии со сведениями в лицензии, порядок описания лекарственных препаратов, структура и платность кода, фискальные требования к прослеживаемости, обратный порядок акцептования, наличие автоматизированных рабочих мест для органов исполнительной власти и контрольно-надзорных служб.

В отличие от России, в большинстве зарубежных стран прослеживаемость лекарственных препаратов выполняется с помощью системы «вход-выход» и заключается в стартовой регистрации эмиссии маркированных лекарств и финальной регистрации их выбытия, что не требует дополнительных отчетов от участников цепи поставок.

Учитывая особенности российской модели, глобальным Track and Trace (T&T) провайдерам, обеспечивающим автоматизацию отчетности, пришлось перерабатывать свои системы к старту обязательной маркировки лекарств. Глобальные решения оказались готовы только отчасти, что фактически привело к рискам для производственного процесса и стало причиной дополнительных затрат, в том числе необходимости в «ручном режиме» осуществлять отправку отчетности в ФГИС МДЛП. Оно и понятно, ведь с точки зрения разработчиков «глобальных» решений для маркировки Россия не является главным рынком продаж такого сервиса, да и российская специфика слишком своеобразна – «у ней особенная стать».

Есть ли альтернатива глобальным провайдерам, у которых имеется опыт разработки системы прослеживаемости в других странах, но нет опыта, связанного с российской спецификой? При всем богатстве выбора – такой альтернативы нет. К счастью, остается выбор специализированного решения по прослеживаемости от российских софтверных компаний. Одно из таких продвинутых решений – Check, Track & Trace (СТТ) от PharmaTrace (подразделение российской компании «Лекарственная Экосистема»). Данное решение существенно облегчает взаимодействие с государственной системой маркировки товаров «Честный знак» – полная совместимость решения СТТ подтверждена экспертами оператора ЦРПТ. Большое количество предварительных внутренних проверок при обработке процессов в «облаке» Check, Track & Trace обеспечивает минимальный уровень отказов со стороны ФГИС МДЛП. К тому же, с использованием этого программно-аппаратного комплекса удается избежать отказов от приемки товара на промежуточный склад дистрибутора или на розничную полку аптечной сети по причине несоответствия или несвоевременной регистрации сведений в Национальной системе маркировки.

Другой важный аспект, который нужно проверять во всех анализируемых системах T&T, – является ли программное обеспечение гибким и конфигурируемым? Учитывает ли оно особенности, актуальные потребности и требуемые инструменты для каждого заказчика отдельно? Учитывает ли специфику взаимодействия заказчика с другими участниками рынка, включая поставщиков логистических услуг, которых часто и ошибочно «забывают» включить в контур сервиса по мониторированию и репортингу?

Правильное «облачное» решение по корректному репортингу маркированной продукции не нарушает сложившиеся операционные технологии, а скорее «отражает» апробированную временем и опытом структуру бизнес-процессов. Изменение же специфики бизнес-процессов осуществляется путем применения настроек, а не программирования внутри модулей. Электронные сервисы также должны позволять получить всю историю изменения состояния любой потребительской упаковки с момента приемки до момента отгрузки, если речь идет о трансформациях и процессинге на складе. Преимущество системы Сheck, Track&Trace – возможность приостановления операций отправки сведений в ФГИС МДЛП в случае обнаружения ошибки в составе передаваемой информации без полной остановки производственного или логистического процесса. Ни одно иностранное и совсем не многие российские сервисы обеспечивают такую гибкость. Данное же софтверное решение может продолжить программную обработку сведений с того шага процесса, на котором произошла остановка обработки, без повторного сканирования упаковок».

«Мы, как крупнейший логистический оператор на российском фармрынке, понимаем всю важность проекта по маркировке, – отмечает генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов. – Считаем, что, учитывая множество уникальных отраслевых стандартов и особенностей фармацевтического рынка, выбор партнера в проекте по прослеживаемости – один из определяющих будущее для компании в целом. Для нас и наших клиентов решение Сheck, Track & Trace от PharmaTrace доказало эффективность в столь сложных реалиях российской специфики прослеживаемости.

Могу отметить некоторых из наших международных партнеров – Eli Lilly, Servier, AstraZeneca, Dr. Reddy’s, Pfizer, Orion Pharma, BIOCODEX, PRO.MED.CS, с которыми мы успешно развиваемся с применением данного продукта.

Сheck, Track & Trace – это масштабируемое решение, разработанное экспертами, обладающими глубокими знаниями фармбизнеса и фармлогистики, а также с детальным пониманием логики и динамики развития самой системы МДЛП.

Данное «облачное» решение обеспечивает оперативную работу с любым объемом данных, что особенно важно для участников фармацевтического рынка, оборот которого исчисляется десятками и даже сотнями миллионов SGTIN в год».

Источник: PharmaTrace

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