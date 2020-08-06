Ростех приобрел у «Фармстандарта» права на диагностические и лечебные аллергены

Научно-производственное объединение «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» ГК «Ростех»), заключило соглашение с АО «Биомед» им. И.И. Мечникова (входит в АО «Фармстандарт») о приобретении 31 наименования диагностических и лечебных аллергенов. Об этом говорится в сообщении Ростеха, поступившем в редакцию.

В рамках соглашения стороны также договорились о трансфере технологии производства на мощности филиала НПО «Микроген» в Ставрополе. Предприятие будет выпускать диагностические и лечебно-диагностические препараты для проведения АСИТ – аллерген-специфической иммунотерапии.

«<…> Мы планируем провести модернизацию и наладить в Ставрополе выпуск новых препаратов против аллергии в ближайшие два года. Уже начали проектировать новую линию по производству препаратов аллергенов, которая будет функционировать по международным стандартам GMP», – рассказал заместитель генерального директора «Нацимбио» Филипп Першков.

По его словам, по итогам подписанного соглашения доля НПО «Микроген» на рынке диагностических и лечебно-диагностических препаратов для проведения АСИТ – аллерген-специфической иммунотерапии — увеличится до 50% в натуральном выражении.

В 2019 году «Нацимбио» и Институт иммунологии ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве. Компетенции сторон будут использоваться для дальнейшего совершенствования технологии производства препаратов для диагностики и лечения аллергических заболеваний.

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