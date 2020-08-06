Тимофей Нижегородцев назначен заместителем руководителя ФАС

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегорордцев назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Должность начальника Управления он занимал с 2007 года.

Председатель правительства Михаил Мишустин 3 августа 2020 года подписал распоряжение о назначении Тимофея Нижегородцева на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. «ФВ» ознакомился с документом. Информацию о своем назначении «ФВ» подтвердил сам Нижегородцев.

Ранее, 27 июля 2020 года, было объявлено об отставке замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, который покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Позже распоряжение № 2018-р было опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru.

Тимофей Нижегородцев в 1997 году окончил биологический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. В 2009 году получил степень магистра юриспруденции Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

В ФАС работает с 2005 года. С 2005 по 2006 годы был помощником руководителя ФАС. С 2006 по 2007 занимал должность заместителя начальника Управления контроля и надзора за соблюдением рекламного законодательства ФАС России. В 2007 назначен начальником Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России.

В последние несколько лет его управление активно занималось реформированием ценообразования на лекарства из перечня ЖНВЛП. В 2016 году специалисты под руководством Нижегородцева провели масштабное сравнительное исследование цен на лекарства в России и в референтных странах, по итогам которого удалось снизить цены на более чем 200 наименований. Затем были внесены коррективы в методику ценообразования, а также начат глобальный пересмотр всех цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, который должен завершиться до конца 2020 года.

Елена Калиновская

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