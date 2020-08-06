Продажи рецептурных препаратов Bayer упали на 9,7% на фоне пандемии

Немецкая компания Bayer отчиталась о финансовых показателях за II квартал 2020 года. Общий объем продаж сократился на 6,2%, квартальный убыток составил 11,2 млрд долл. против прибыли в 475 млн долл. за аналогичный период 2019 года.

Во II квартале 2020 года объем продаж рецептурных препаратов немецкой компании Bayer сократился на 9,7% и составил 4,7 млрд долл. Продажи безрецептурного подразделения упали на 16,7% — до 1,4 млрд долл. Общий объем продаж снизился на 6,2% — до 11,9 млрд долл. В результате компания завершила квартал с убытком в 11,2 млрд долл. против прибыли в 475 млн долл. за аналогичный период 2019 года, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в Bayer, спад продаж рецептурных лекарств объясняется закупочной политикой в Китае. Показатель по безрецептурному подразделению незначительно снизился после роста спроса на продукцию в связи с пандемией в I квартале.

Также в компании подчеркнули, что ограничение контактов между врачами и пациентами на фоне пандемии COVID-19 значительно повлияло на объем продаж препаратов для женского здоровья, офтальмологических препаратов и средств радиодиагностики.

Квартальный убыток объясняется тем, что Bayer зарезервировала средства для урегулирования претензий в отношении потенциально канцерогенного гербицида Roundup на сумму 10,9 млрд долл.

По прогнозу Bayer, в 2020 году объем продаж составит 50,5—51,7 млрд долл. Раннее компания прогнозировала 51,5—52,7 млрд долл. Прибыль ожидается в пределах 14,2 млрд долл. против 14,4—14,8 млрд долл., прогнозируемых раньше. Прибыль на акцию планируется на уровне 7,87—8,10 долл., что на 0,35 долл. ниже более раннего прогноза.

Илья Дугин

pharmvestnik