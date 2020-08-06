Суд по интеллектуальным правам не увидел сходства между немецким лекарством и российским БАД

Компания Berlin-Chemie AG не смогла добиться запрета на использование упаковки БАД «Ферментозим форте», которая, по мнению истца, очень напоминает внешний вид его препарата «Мезим». Суд по интеллектуальным правам (СИП) пришел к выводу, что производитель БАД ООО «Квадрат-С» действует в рамках законодательства, а потребители в состоянии различить два продукта.

Суд по интеллектуальным правам поставил точку в споре между компанией Berlin-Chemie AG и ООО «Квадрат-С». Он пришел к выводу, что российская компания не вводит в заблуждение потребителя, а упаковка производимого ею БАД не похожа на лекарственный препарат немецкого бренда. Таким образом СИП оставил кассационную жалобу иностранного производителя без удовлетворения. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и вступило в силу.

В прошлом году Berlin-Chemie AG обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к фирме «Квадрат-С» со следующими требованиями: запретить использовать путем производства, упаковки, хранения, предложения к продаже и продажи товара на территории России упаковку для биологически активной добавки «Ферментозим форте», которая напоминает препараты под брендом «Мезим», обязать изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию ответчика. 30 октября в удовлетворении требований было отказано, а 17 февраля этого года апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Суды были единодушны относительно того, что два продукта существенно отличаются друг от друга, к тому же реализуются на разных товарных рынках, так что потребитель никак не может путать их.

Истец ссылался на предупреждение ФАС от 12.02.2019 о прекращении действий по производству БАД «Ферментозим форте», в котором говорилось, что «большинство экспертов отметили сходство формы, цветового решения, шрифтов, а также расположения графических и текстовых элементов в оформлении упаковок БАД «Ферментозим форте» и лекарственного препарата «Мезим форте».

Компания «Квадрат-С» просила суд отказать истцу в удовлетворении кассационной жалобы. СИП так и сделал. Он указал, что суды первой и апелляционной инстанции вынесли решения в соответствии с действующим законодательством и дали всестороннюю оценку фактам, изложенным в исковом заявлении. Он добавил, что многие производители средств для улучшения пищеварения используют изображение желудка, галочку и шрифты, которые присутствуют на упаковках двух сравниваемых товаров, и также пришел к заключению, что претензии немецкого производителя безосновательны.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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