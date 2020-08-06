Две аптеки заплатят по миллиону рублей штрафа за торговлю препаратами без вторичной упаковки

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности две сочинские аптеки за обращение контрафактных лекарственных средств. За то, что «Здоровье» и «Венера» не смогли объяснить происхождение препаратов, они заплатят по 1 млн руб. штрафа. Медикаменты будут уничтожены.

Два миллиона рублей штрафа заплатят совокупно сочинские аптеки «Здоровье» и «Венера» по решению Арбитражного суда Краснодарского края. Они торговали препаратами без вторичной упаковки и документов, которые указывали бы на источник получения товара. Решения суда опубликованы в системе «Мой арбитр», но пока не вступили в силу.