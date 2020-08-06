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Две аптеки заплатят по миллиону рублей штрафа за торговлю препаратами без вторичной упаковки

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности две сочинские аптеки за обращение контрафактных лекарственных средств. За то, что «Здоровье» и «Венера» не смогли объяснить происхождение препаратов, они заплатят по 1 млн руб. штрафа. Медикаменты будут уничтожены.

Два миллиона рублей штрафа заплатят совокупно сочинские аптеки «Здоровье» и «Венера» по решению Арбитражного суда Краснодарского края. Они торговали препаратами без вторичной упаковки и документов, которые указывали бы на источник получения товара. Решения суда опубликованы в системе «Мой арбитр», но пока не вступили в силу.

В ходе проверки, которую провели сотрудники МВД в аптечных пунктах «Здоровье» и «Венера», было обнаружено порядка 20 наименований препаратов, таких как «Лирика», «Тропикамид», «Прегабалин», «Терпинкод», «Тебантин», без вторичной потребительской упаковки. Документы, подтверждающие законное получение перечисленных медикаментов, отсутствовали, об источнике получения лекарственных препаратов сотрудники аптек не сообщили.

Согласно ст.4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», контрафактное лекарственное средство — это препарат, находящийся в обороте с нарушением гражданского законодательства. Действия аптек были квалифицированы по ч.1 ст.6.33 КоАП.

Территориальный орган Росздравнадзора обратился с исками о привлечении юрлиц к административной ответственности. Суд их удовлетворил, но решения могут быть пересмотрены в апелляционной инстанции.
Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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6 августа, 2020 | Просмотров: 111