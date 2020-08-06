«Биомединвест» приобрела генетическую лабораторию yRisk

Компания «Биомединвест» выкупила у основателей генетической лаборатории yRisk (ООО «Розалинд») Андрея Афанасьева и Антона Тихонова долю в 86,53%. В 2018 году компания привлекла инвестиции ФРИИ и YellowRockets в 4,5 млн рублей, сумма нынешней сделки не раскрывается. Компания «Биомединвест» выкупила у основателей генетической лаборатории yRisk (ООО «Розалинд») Андрея Афанасьева и Антона Тихонова долю в 86,53%. В 2018 году компания привлекла инвестиции ФРИИ и YellowRockets в 4,5 млн рублей, сумма нынешней сделки не раскрывается.

«Я уверен, что благодаря этой сделке больше людей смогут получить доступ к тестированию на наследственные опухолевые синдромы. До сих пор такие исследования делаются в России недостаточно часто и подавляющее большинство носителей не знают о своих рисках. Эпидемия COVID-19 убедительно показала возможности современных молекулярно-генетических методов диагностики. Теперь настало время изменений и в онкологии. Несмотря на сложную внешнюю ситуацию я сохраняю оптимизм относительно роста этого направления», – рассказал основатель и бывший генеральный директор yRisk Андрей Афанасьев.

Он уточнил, что после покупки «Биомединвест» получила контакты всех подключенных к проекту клиник, так что работа по уже имеющимся направлениям будет продолжаться. Сейчас новые владельцы компании взялись за заключение соглашений с другими клиниками и принятие решений по дальнейшему развитию.

«Важно сделать так, чтобы все было более узнаваемо. В частности, чтобы врачи-онкологи понимали и узнавали больше о наследственных синдромах, использовали новые знания в работе: меняли тактику лечения, профилактику заболеваний и выбирали наиболее безопасную терапию с учетом знаний о мутациях в генах конкретного пациента», – отметил Афанасьев, добавив, что он продолжит оказывать посильную консультативную помощь новым владельцам компании.

Генетическая лаборатория yRisk в 2018 году вышла в финал программы РВК Generation S, а также прошла акселерацию в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ). В этом же году компания привлекла инвестиции в 4,5 млн рублей: ФРИИ вложил в стартап 2,5 млн рублей и получил 7% компании, еще 2 млн рублей инвестировала YellowRockets, получившая 5,6% доли в компании.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Розалинд» зарегистрировано в сентябре 2017 года в Самаре. Выручка компании в 2019 году составила почти 2,5 млн рублей, чистый убыток – 2,25 млн рублей. Приобретение доли в 86,53% компанией «Биомединвест» зафиксировано 17 июля 2020 года. Еще 7% в компании принадлежит ООО «ФРИИ Инвест», 5,6% – ООО «ЦТТ», 0,87% – Ивану Зюзину.

ООО «Биомединвест» зарегистрировано в Москве в апреле 2019 года и на 100% принадлежит Константину Мауэру. Убыток компании в 2019 году составил 382 тысячи рублей, данные о выручке не раскрываются.

В октябре 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова обозначила сроки реализации плана по созданию генетических лабораторий. К 2027 году появятся 65 центров, а в целом планируется освоить генетические технологии по 37 направлениям, в том числе и в медицинской сфере.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи, правда, к 2027 году, поскольку эта программа выходит за рамки нацпроекта 2024 года. Речь идет о создании генетических технологий по 37 направлениям, о создании 65 новых лабораторий мирового класса, которые будут охватывать вот эту всю структуру, которая связана с функционированием генетических исследований в Российской Федерации», – говорила она.

Фото: onco.tnimc.ru

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