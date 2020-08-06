Рынок госзаказа аппаратов ИВЛ в 2020 году достиг 48 млрд рублей

С апреля по июль 2020 года госзаказчики заключили 53,4 тысячи контрактов на поставку медоборудования, лекарств, расходных материалов и средств индивидуальной защиты на общую сумму 98,8 млрд рублей. Треть из этих средств – 29,8 млрд рублей – были потрачены на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего, начиная с января 2020 года, клиниками и региональными минздравами было заключено 3,9 тысячи контрактов на поставку аппаратов ИВЛ на сумму 47,6 млрд рублей. С апреля по июль 2020 года госзаказчики заключили 53,4 тысячи контрактов на поставку медоборудования, лекарств, расходных материалов и средств индивидуальной защиты на общую сумму 98,8 млрд рублей. Треть из этих средств – 29,8 млрд рублей – были потрачены на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего, начиная с января 2020 года, клиниками и региональными минздравами было заключено 3,9 тысячи контрактов на поставку аппаратов ИВЛ на сумму 47,6 млрд рублей.

По данным Интерфакс-Маркера, всего с начала 2020 года госзаказчики законтрактовали 128,5 тысячи договоров на 224,56 млрд рублей с единственными поставщиками по причине ЧС, что составило 4,7% от общего объема закупок. В период пандемии, с апреля по июль, было заключено 122,2 тысячи контрактов, из которых 53,4 тысячи пришлись на закупку лекарств или медоборудования на общую сумму 98,8 млрд рублей. Треть от этих средств были направлены на закупку аппаратов ИВЛ – 29,8 млрд рублей.

При этом, несмотря на сжатые сроки поставки и дефицит медизделий на рынке, доля ненадлежаще исполненных контрактов составила 1%. Так, из 1,6 тысячи чрезвычайных контрактов на закупку ИВЛ по соглашению сторон были полностью расторгнуты 58 договоров, 22 – частично расторгнуты по соглашению сторон и только три – по решению заказчика.

Крупнейшим поставщиком ИВЛ стало АО «КРЭТ», которое за март и апрель 2020 года заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ.

Помимо Минпромторга, крупнейшими закупщиками ИВЛ стали Дирекция единого заказчика Московской области (780 аппаратов за 1,1 млрд рублей), Минздрав Ставропольского края (312 аппаратов за 581 млн рублей), а также ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Республики Башкортостан (300 аппаратов за 558 млн рублей). Стоимость аппаратов колебалась от 1,1 млн до 2,4 млн рублей.

ГК «Ростех» продолжает производство аппаратов, по состоянию на начало июня 2020 года собрано около половины ИВЛ из 6,7 тысячи единиц, заказанных Минпромторгом РФ.