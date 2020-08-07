Депутаты Госдумы планируют сделать маркировку обязательной для БАД

После того как маркировка лекарственных средств будет налажена, власти намерены переходить к следующему шагу — мониторингу движения БАД. По ним «жалоб еще больше», сообщил депутат Госдумы Александр Петров.

Маркировка — единственный способ навсегда избавить Россию от фальсификата и контрафакта, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Сейчас еще есть «технологические сложности, множество обращений производителей, оптовых сетей, аптек, медицинских учреждений, у которых не все получается». Но как только эти вопросы будут решены, можно будет переходить к маркировке БАД, цитирует Петрова dumatv.ru.

В марте Петров уже анонсировал разработку законопроекта о мониторинге движения БАД. Тогда же он уточнял, что маркировка будет распространяться в том числе и на «спортивное питание», так как это «отдельная — криминальная тема».

Екатерина Погонцева

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