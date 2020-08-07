Коалиция прокуроров требует ввести в США принудительное лицензирование ремдесивира от Gilead

Коалиция в составе более чем 30 генеральных прокуроров штатов США призвали власти принять соответствующие меры или позволить штатам принимать самостоятельные решения по принудительному лицензированию относительно препарата ремдесивир для лечения Covid 19 от Gilead Sciences. По их мнению, установленная компанией цена в 520 долл. за флакон или 3120 долл. за курс терапии неприемлема. Инициаторы создания коалиции – генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри и генпрокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра призвали федеральное правительство воспользоваться своими правами по Закону Бэя-Доула и позволить другим компаниям лицензировать производство ремдесивира, пишет FiercePharma.

Как говорится в письме в адрес руководителей Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), Национальных институтов здравоохранения США (NIH) и FDA, компания не должна наживаться на пандемии.

В Gilead заявили, что прокуроры искажают факты относительно доступности ремдесивира и что их действия неправомочны при нынешних обстоятельствах и не приведут к расширению доступа к препарату.

Как ранее писал «ФВ», Правительство США подписало соглашение с Gilead на поставку более 500 тыс. курсов терапии, что составляет практически весь объем производства компании за июль и 90% запланированного объема выпуска препарата на август и сентябрь. Около 94 тыс. курсов должны были поступить в июле, в августе ожидается 175 тыс., 233 тыс. – в сентябре.

Илья Дугин

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