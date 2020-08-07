Bausch Health выделит офтальмологический бизнес в самостоятельную компанию

Акции компании Bausch Health выросли на 27% на фоне известия о выделении офтальмологического бизнеса в самостоятельную компанию. За ним сохранится известный бренд Bausch & Lomb. Сделка позволит компании сосредоточить усилия на других направлениях бизнеса.

После того как канадская фармкомпания Bausch Health объявила о выделении своего офтальмологического бизнеса в самостоятельную компанию, ее акции выросли на 27% в ходе торгов до открытия биржевой сессии, пишет MarketWatch. На долю подразделения, известного как Bausch & Lomb, пришлось более половины общего объема продаж компании Bausch Health в 2019 году, который составил 8,6 млрд долл.

Как отметили в компании, выделение офтальмологического бизнеса позволит ей сосредоточить усилия на укреплении позиций в области гастроэнтерологии, дерматологии, эстетической косметологии, неврологии, а также расширить присутствие на международных рынках.

Выделение бизнеса будет происходить поэтапно. С I квартала 2021 года Bausch & Lomb будет указываться в финансовой отчетности в качестве отдельного бизнеса. Завершение сделки будет зависеть от целого ряда факторов, в т.ч. одобрения регуляторных органов.

Канадская фармкомпания Valeant Pharmaceuticals купила Bausch & Lomb в 2013 году за 8,7 млрд долл., поменяв свое название на Bausch Health в 2018 году.

Илья Дугин

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