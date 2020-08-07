Ведущие производители противогриппозных вакцин поставят в США 200 млн доз своей продукции

По данным CDC, менее половины взрослых американцев и около 60% детей ежегодно прививаются от гриппа в США. Власти намерены расширить охват населения вакцинацией в эпидсезоне 2020–2021 года для снижения нагрузки на больницы, которые сейчас переполнены пациентами с COVID-19. Для этого крупнейшие производители поставят в страну порядка 200 млн доз противогриппозных вакцин.

Ежегодно в США гриппом заболевают от 9 до 45 млн человек, из которых, по меньшей мере, 140 тыс. госпитализируются и 12–16 тыс. умирают, пишет CNBC. По словам директора Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессонье, хотя вакцины против коронавирусной инфекции пока нет, есть возможность предотвратить хотя бы последствия вспышки сезонного гриппа.

Как отметила руководитель Департамента коммерческих операций в Северной Америке французской компании Sanofi Pasteur (вакцинное подразделение Sanofi) Элейн О’Хара, спрос на противогриппозные вакцины на предстоящий сезон гриппа огромен.

В связи с этим четыре ведущих глобальных производителя противогриппозных вакцин запланировали направить в США около 200 млн доз своих вакцин в преддверии сезона гриппа 2020–2021 годов, что на 19% больше, чем годом ранее. Так, AstraZeneca, которая производит назальную вакцину FluMist, объявила об увеличении производственных мощностей на 25% на фоне ожидаемого роста спроса.

Как ранее писал «ФВ», Sanofi уже приступила к поставкам в США своей вакцины.

Илья Дугин

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