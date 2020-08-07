Фармацевтическую фабрику в Петербурге продадут по частям

Фармацевтическая фабрика на улице Моисеенко в Петербурге признана банкротом в октябре 2019 года. Компания вела выпуск препаратов от бронхиальной астмы, гриппа и кожных заболеваний под брендом «Галенофарм». Она поставляла продукцию в ряд российских медучреждений, а также разрабатывала препараты по заказу Минпромторга.

Как рассказал «Фармвестнику» конкурсный управляющий фабрики Роман Коршунович, сейчас предприятие не работает, проводятся ликвидационные мероприятия.

Иск о признании компании банкротом подан в марте 2017 года бывшим председателем совета директоров ОАО Галиной Рагимовой. Сумма ее претензий составляла 61 млн руб. Как следует из материалов дела в картотеке арбитражного суда, с 2005 года экс-председатель совета директоров выдала фабрике несколько кредитов. Средства нужны были компании для погашения другого долга в банке «Санкт-Петербург», а также оплаты счетов за свет, воду и связь.

В 2017 году оборот фабрики составил 94 млн руб., убыток – 54 млн руб. Согласно СПАРК, в 2019 году фабрике удалось заработать 113 млн руб., но она по-прежнему находилась в долгах.

Из протокола конкурсного управляющего следует, что на июльском собрании комитет кредиторов предприятия посчитал целесообразным отдельно продавать недвижимость, производственные мощности и нематериальные активы. В числе последних, например, бренд предприятия и действующий интернет-магазин косметики.

В мае 2020 года Роман Коршунович опубликовал оценку продаваемого имущества. Согласно документу, общая стоимость фабрики составляет 683 млн руб. Земельный участок в 0,1 га в производственной зоне на улице Моисеенко оценили в 141 млн руб., здание – в 337 млн, оборудование предлагается продать за 34 млн руб. Нематериальные активы оценены в 29 млн руб.

Фармацевтическая фабрика на улице Моисеенко основана в 1935 году. Как указано на сайте компании, на предприятии были задействованы четыре производственных участка, которые выпускали более 100 наименований продукции. Также работал научно-исследовательский центр.

Юлия Куликова

pharmvestnik