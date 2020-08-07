Johnson & Johnson поставит в США вакцину против COVID-19 на 1 млрд долларов

Правительство США заключило контракт с компанией Johnson & Johnson на сумму 1 млрд долл., в рамках которого она поставит 100 млн доз вакцины против COVID-19 по цене 14,5 долл. за дозу. Помимо этого власти могут закупить еще 200 млн доз в рамках дополнительного контракта. Сейчас вакцина проходит I фазу клинических исследований.

Власти США создают запасы вакцин и лекарственных препаратов для сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции. Правительство заплатит компании Johnson & Johnson более 1 млрд долл. за 100 млн доз кандидатной вакцины против COVID-19. С учетом ранее выделенных компании 456 млн долл. на разработку вакцины стоимость одной дозы составит около 14,5 долл., что ниже 19,5 долл., которые американские власти готовы заплатить за дозу вакцины от Pfizer и BioNTech. Помимо этого Правительство США сможет закупить еще 200 млн доз в рамках дополнительного контракта, сумма которого не разглашается, пишет Reuters.

Сейчас Johnson & Johnson проводит I фазу клинических исследований вакцины против COVID-19 для однократной и двухдозовой вакцинации в США и Бельгии. Как отметили в компании, она будет поставлять вакцину Управлению перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) на некоммерческой основе для ее применения после одобрения или получения разрешения на экстренное применение.

Это первый контракт Johnson & Johnson на поставку вакцины против COVID-19 в США.

Илья Дугин

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