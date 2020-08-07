Росздравнадзор выявил нелегальное производство средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел контрольную закупку в «частной гомеопатической аптеке» ООО «Форте», расположенной в Москве на Мосфильмовской улице. По итогам проверки «установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности» – в аптеке обнаружили изготовленные из неизвестных фармсубстанций препараты, которые позиционировались как средство профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы.

«В рамках административного расследования проведен осмотр места осуществления деятельности. Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями. Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом», – говорится в сообщении ТО Росздравнадзора.

Также в ведомстве добавили, что по словам сотрудника аптеки, «неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний». На оперативных кадрах ТО Росздравнадзора видно, как неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки «в целях недопущения проведения Территориальным органом экспертизы».

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за незаконное производство лекарственных препаратов и грубое нарушение лицензионных требований к фармдеятельности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте» зарегистрировано в ноябре 2019 года в Москве, компанией в равных долях владеют Ирина Балакирева, Ольга Кавтелашвили, Ольга Полетика и генеральный директор компании Татьяна Олейник. Основным видом деятельности ООО указана торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Финансовые показатели компании не раскрываются. Связаться с представителями компании корреспонденту Vademecum не удалось.

Комиссия РАН еще в феврале 2017 года опубликовала на своем сайте и в бюллетене «В защиту науки» материал «Меморандум №2 (Гомеопатия)». В нем говорится, что эффективность гомеопатических средств и методов лечения не подтвердилась многочисленными клиническими исследованиями, а объяснение механизмов их действия зачастую расходится с обоснованными научными представлениями. Более того, гомеопатия не безвредна, поскольку больные тратят немалые средства на гомеопатические препараты, вместо того чтобы обеспечить себя эффективными средствами лечения.

Ученые также рекомендовали аптекам отказаться от совмещенной продажи лекарств и гомеопатических препаратов и перейти к продаже гомеопатических препаратов за отдельным прилавком с выкладкой в отдельной витрине. Фармацевтам, в свою очередь, необходимо сообщать потребителям, что гомеопатия не имеет показаний и научных подтверждений клинической эффективности.

По данным исследований фармрынка DMS Group, за первые пять месяцев 2019 года объем реализации гомеопатических средств сократился на 14,4%. Выручки аптек от продажи подобной продукции с января по май 2019 года сократились на 4,6% и составили 3,35 млрд рублей.