AstraZeneca заключила первую сделку с китайской Shenzhen Kangtai по производству своей вакцины-кандидата от COVID-19

Китайская компания Shenzhen Kangtai Biological произведет по меньшей мере 100 млн доз вакцины-кандидата AZD1222 от AstraZeneca к концу 2020 года и 200 млн к концу 2021 года, сообщили представители AstraZeneca в своем аккаунте WeChat. Финансовые условия сделки не разглашаются. Компании также рассмотрят возможность совместной работы над потенциальной вакциной для других рынков. AstraZeneca уже договорилась на поставку AZD1222 с Великобританией, США, Нидерландами, Германией, Францией и Италией. Китайская компания Shenzhen Kangtai Biological произведет по меньшей мере 100 млн доз вакцины-кандидата AZD1222 от AstraZeneca к концу 2020 года и 200 млн к концу 2021 года, сообщили представители AstraZeneca в своем аккаунте WeChat. Финансовые условия сделки не разглашаются. Компании также рассмотрят возможность совместной работы над потенциальной вакциной для других рынков. AstraZeneca уже договорилась на поставку AZD1222 с Великобританией, США, Нидерландами, Германией, Францией и Италией.

Shenzhen Kangtai Biological – один из крупнейших производителей вакцин в Китае, основные из которых – от пневмонии, кори и гепатита В. Компания осуществляет свою деятельность преимущественно на внутреннем рынке, она также известна своими разработками в области генной инженерии.

Во время дистанционного слушания Комитета по надзору и расследованиям в сфере энергетики и торговли Палаты представителей США 21 июля 2020 года фармкомпании AstraZeneca и Johnson&Johnson заявили, что будут продавать свои вакцины по себестоимости производства до тех пор, пока пандемия не утихнет.

Позже стало известно, что по цене в $25–30 за дозу намерена продавать свою вакцину против коронавируса компания Moderna. Речь идет о США и других странах с высоким уровнем дохода. Обозначенная цена выше, чем у ближайших конкурентов: Pfizer и его немецкий партнер BioNTech заключили предварительное соглашение с американским правительством о поставке вакцины по цене за $19,5 за дозу, а AstraZeneca подписала договор с Нидерландами, Германией, Францией и Италией при стоимости дозы на уровне $3-4.

Британская фармкомпания AstraZeneca ранее подписала сделку на $750 млн с Коалицией инноваций по Обеспечению готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), GAVI и Альянсом вакцин с целью произвести и распространить 300 млн доз Оксфордской вакцины к концу 2020 года.

AstraZeneca также договорилась о лицензионном соглашении с Институтом сывороток Индии (Serum Institute of India) для предоставления 1 млрд доз вакцины-кандидата странам с низким и средним уровнем дохода и с целью производства 400 млн доз до конца 2020 года.

Кроме того, компания договорилась о производстве своей вакцины в России с «Р-Фармом». В Россию осуществлена передача клеточной линии и аденовирусного вектора, планируется производить антиген и выпускать ГЛФ. Общий объем поставок вакцины от AstraZeneca составит более 2 млрд доз в год.

Вакцина AZD1222 разрабатывается совместно с Оксфордским университетом, с которым у AstraZeneca заключено лицензионное соглашение. В мае 2020 года анонсировалось начало II-III фазы КИ вакцины с 10 тысячами добровольцев. Первые поставки вакцины ожидаются к концу 2020 года. Суммарно на разработку Оксфордской группы вакцин Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании выделило $104,17 млн.

Пока ни одна вакцина против COVID-19 не зарегистрирована. В начале июля 2020 года в ВОЗ говорили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19.

AstraZeneca – международная фармкомпания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных средств для лечения рака, сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных заболеваний. Компания имеет представительства в более чем 100 странах мира. Выручка AstraZeneca за 2019 год составила $24,4 млрд, прибыль – $1,2 млрд.