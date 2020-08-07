Teladoc Health купила своего конкурента Livongo за $18,5 млрд

Международная телемедицинская компания Teladoc Health приобрела компанию-конкурента Livongo за $18,5 млрд. Объединение компаний произошло 5 августа. Международная телемедицинская компания Teladoc Health приобрела компанию-конкурента Livongo за $18,5 млрд. Объединение компаний произошло 5 августа.

Каждая акция компании Livongo обойдется акционерам Teladoc в 0,59 своей акции и $11,3. Таким образом премия в сравнении со стоимостью акций Livongo на торгах 4 августа составит 10%. Teladoc станет владельцем 58% акций объединенной компании, остальной пакет акций останется у акционеров Livongo.

По данным официального сайта компании Teladoc, согласно договоренностям между акционерами, главой объединенной компании станет генеральный директор Teladoc Health Джейсон Горевич.

Teladoc Health – компания-провайдер удаленного медицинского обслуживания, основанная в 2002 году в Нью-Йорке и сегодня действующая в 125 странах мира. Ключевые клиенты Teladoc Health – больницы, системы здравоохранения, страховые компании. За последние несколько лет компания приобрела несколько своих конкурентов – Best Doctors и Advance Medical. Также в январе 2020 года Teladoc Health за $600 млн купила компанию InTouch Health, разрабатывающую IT-решения для больниц и систем здравоохранения.

Компания Livongo специализируется на разработке онлайн-сервисов для пациентов с хроническими заболеваниями. Общее число клиентов после слияния компаний может достигнуть 70 млн человек, а общая выручка объединенных компаний в нынешнем году прогнозируется на уровне $1,3 млрд.