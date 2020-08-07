«Р-Фарм»: доказана эффективность препарата Коронавир против COVID-19

Согласно промежуточному анализу итогов III фазы КИ, применение Коронавира – препарата «Р-Фарм» от новой коронавирусной инфекции – на ранней стадии COVID-19 «позволяет минимизировать и практически свести к нулю вероятность развития требующих госпитализации осложнений». Улучшение состояния инфицированных пациентов на фоне терапии наступает быстрее на 3,5 дня, чем при ее отсутствии. Результаты промежуточного анализа КИ были опубликованы в научном журнале «Медицинский оппонент». Согласно промежуточному анализу итогов III фазы КИ, применение Коронавира – препарата «Р-Фарм» от новой коронавирусной инфекции – на ранней стадии COVID-19 «позволяет минимизировать и практически свести к нулю вероятность развития требующих госпитализации осложнений». Улучшение состояния инфицированных пациентов на фоне терапии наступает быстрее на 3,5 дня, чем при ее отсутствии. Результаты промежуточного анализа КИ были опубликованы в научном журнале «Медицинский оппонент».

В ходе КИ с участием 60 амбулаторных пациентов с COVID-19 легкого и среднетяжелого течения было установлено, что клиническое улучшение, соответствующее положительной динамике или разрешению клинической симптоматики, в группе Коронавира наступало на 6,95 (±4,55) день, а в группе стандартной терапии (умифеновир с интерфероном альфа) на 10,4 (±5,0) день. Применение Коронавира позволило в среднем сократить период до наступления клинического улучшения на 3,5 дня. На седьмой день исследования улучшение отмечалось у 55% пациентов, получавших терапию Коронавиром, в то время как в группе сравнения улучшение отмечено лишь у 20%.

По данным «Р-Фарм», с момента получения регистрационного удостоверения на Коронавир (6 июля 2020 года) более 13 тысяч упаковок поступило в российские коронавирусные стационарны. В ближайший месяц планируется выпуск нескольких сотен тысяч упаковок для обеспечения возрастающей потребности внутри страны и реализации экспортного потенциала препарата. Производство препарата, организованное при участии Фонда развития промышленности (ФРП), реализуется на предприятии «Р-Фарм» в Ярославле.

В России фавипиравир стал первым одобренным Минздравом РФ препаратом для лечения новой коронавируисной инфекции. Сейчас фавипиравир зарегистрирован уже у трех производителей: «ХимРаром» при поддержке РФПИ производит Авифавир, «Промомед Рус» – Арепливир, «Р-Фарм» – Коронавир. «Фармасинтез» также проводит КИ препарата.

В июле ФКУ «Центральная база измерительной техники» МЧС России заключило контракт с «Р-Фарм» на закупку 4 тысяч упаковок Коронавира в 50 таблеток по цене 26 тысяч рублей за каждую. Второй из двух контрактов на поставку препарата, отображенных на текущий момент в ЕИС в сфере закупок, заключен по цене значительно более низкой – 15,4 тысячи рублей за упаковку. При этом Авифавир поставляется по цене 22 тысячи рублей за упаковку в 40 таблеток, Арепливир, по текущим данным, пока не закупался.

Фавипиравир – не российское изобретение. Это препарат японской Fujifilm, выпускается в стране под ТН Avigan, патент истек в 2019. В июле японские ученые завершили клинические исследования фавипиравира у пациентов с легким течением коронавирусной инфекции и заключили, что его терапевтическая эффективность не доказана. Помимо России, препарат применяется против COVID-19 в Индии.

В начале июня 2020 года Минздрав РФ обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, опубликовав их седьмую версию. В протоколах лечения остались противомалярийные препараты гидроксихлорохин и хлорохин, а также добавились фавипиравир от COVID-19 от совместного предприятия «ХимРар» и РФПИ и олокизумаб компании «Р-Фарм» от ревматоидного артрита.

В настоящее время Минздрав готовит восьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.