Moderna включит в испытания вакцины против коронавируса участиников с ВИЧ-инфекцией

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что в испытании поздней фазы вакцины от COVID-19 примут участие пациенты с ВИЧ-инфекцией. Для этого компания изменила протокол исследования.

В позднем исследовании вакцины против нового коронавируса от Moderna смогут принять участие люди, живущие с ВИЧ, сообщает medvestnik.ru со ссылкой на Bloomberg. Ранее компания исключила таких участников и планировала изучить действие вакцины в этой группе в отдельном испытании.

Согласно сообщению в официальном Twitter компании, протокол исследования третьей фазы изменят, чтобы включить ВИЧ-инфицированных с хорошим контролем заболевания и без дополнительной иммуносупрессии.

Правозащитники настаивают на аналогичных действиях со стороны Pfizer, которая также исследует вакцину против COVID-19 совместно с компанией BioNTech. Как отмечает Bloomberg, их протоколы исключают людей, живущих с ВИЧ, гепатитом В и С. Pfizer уже откликнулась на требования и ждет решения регуляторов.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) в руководстве для фармкомпаний указывает, что исследования потенциальной вакцины против COVID-19 должны включать пациентов различных возрастов, расовых и этнических групп, а также с заболеваниями.

В конце июля Moderna и Pfizer первыми в США приступили к клиническим исследованиям поздней фазы своих вакцин. В каждое из испытаний планируется вовлечь 30 тыс. участников, которые будут получать две дозы экспериментального препарата либо плацебо.

Анастасия Теслина

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