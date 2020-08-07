АСНА вывела на рынок новый формат аптек с продуктовыми отделами и кофейнями

В России открылись первые мультиформатные розничные точки ГК «АСНА». На площадях в 50—80 кв.м располагаются зоны продуктов питания, бытовой химии, кофейня и аптека. Таким образом «АСНА» стала первой, кто тестирует на фармрынке новый формат.

6 августа прошло торжественное открытие первой мультиформатной сети аптек ГК «АСНА» в торговом центре «МетроМолл». Как стало известно «ФВ», одновременно с этой аптекой в Москве заработали еще две точки. Всего в режиме тестирования на первом этапе будет открыто 16 мультиформатных аптек.

О своем плане пойти по нестандартному пути развития «АСНА» заявляла еще в конце 2019 года. По мнению генерального директора компании Александра Шишкина, мультиформатный ритейл, который активно развивается во многих странах мира, например в Китае, Великобритании, Испании, Португалии, найдет свою нишу в России. «АСНА» первая компания, которая решила это доказать.

Тестирование нового формата проходит на точках, входящих в ГК «АСНА». По окончании тестового периода модель «под ключ» будет предложена аптекам-партнерам «АСНА».

То, что сделала компания, – своеобразный ответ сегменту FMCG, который долго и активно лоббировал идею легализации торговли лекарственными препаратами в продуктовых магазинах.

В разговоре с «ФВ» Шишкин отметил, что компании удалось совместить на одном пространстве сразу несколько форматов, зонировать их и получить лицензии в соответствии с российским законодательством.

«Тренд продуктового ритейла очевиден — от гипермаркетов интерес все больше смещается в сторону формата «магазин у дома». Что касается трендов на фармрынке, то мы наблюдаем активное развитие e-com. Большие площади, которые у ряда аптек являются главным активом, больше не нужны. С развитием дистанционной торговли нет необходимости держать огромный лекарственный ассортимент. Поэтому совмещение на одной площади нескольких форматов позволяет бизнесу сохранять свою ликвидность», — сказал Шишкин.

Не раскрывая подробностей, он пояснил, что в разработке компании содержится множество самостоятельных решений, которые они будут готовы предложить своим партнерам после «обкатки» нового формата на собственных точках. Модели отличаются в зависимости от локаций аптек, но при этом будут представлять собой единый бренд.

«То, что вы видите, — только начало. Наши партнеры получат готовые индивидуальные решения, включающие работу с ассортиментом, обучение персонала, e-com-решения. Как я это буду делать, расскажу рынку чуть позже», — заявил Шишкин.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

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