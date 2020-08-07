Соглашение с Kodak по производству фармсубстанций возмутило американских демократов

Хотя контракт администрации Президента США с компанией Kodak на сумму 765 млн долл. на производство активных фармсубстанций пока окончательно не согласован, он уже вызвал негативную реакцию со стороны демократов. Группа влиятельных представителей партии в Палате представителей США во главе с председателем комитета по противодействию кризису, связанному с COVID-19, Джеймсом Клайберном затребовала информацию по сделке у Kodak и Корпорации финансирования международного развития (DFC), пишет FiercePharma.

Законодателей интересует, почему выбор пал именно на Kodak, поскольку у компании, по их мнению, отсутствует опыт в области производства АФС. Помимо этого подозрение вызвали фондовые сделки топ-менеджмента компании. В свою очередь исполнительный директор Kodak Джим Континенца утверждает, что компания имеет большой опыт по производству химикатов.

Демократы также обратили внимание на то, что Джим Континенца и член совета директоров компании Филиппе Кац приобрели значительное количество акций Kodak накануне объявления о контракте 28 июля.

В компании заявили, что это не является нарушением закона, поскольку топ-менеджеры не продали ни одной акции и не имели такого намерения. Таким образом, они не воспользовались возможностью получить прибыль от повышения цены акций на фоне заключения соглашения.

Ранее сенат в лице представителя Демократической партии Элизабет Уоррен уже обвинял руководство компании в инсайдерской торговле. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала соответствующее расследование.

Илья Дугин

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