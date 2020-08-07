Федеральные власти США обязали закупать медицинскую продукцию у американских производителей

Дональд Трамп подписал указ, требующий от федерального правительства закупать жизненно необходимые лекарственные препараты и товары медицинского назначения исключительно у американских производителей. Это позволит стимулировать перевод производства на территорию страны и ограничить интернет–торговлю контрафактными препаратами.

В начале пандемии коронавируса FDA предупреждало о нарушении системы поставок медицинской продукции, в т.ч. рецептурных лекарственных препаратов и ключевых АФС. Для разрешения сложившейся ситуации Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на развитие фармпроизводства внутри страны, пишет CNBC.

Как заявил глава государства в ходе визита в штат Огайо, США не стоит рассчитывать на Китай и другие страны, которые могут в любой момент отказаться от поставок. По его словам, пандемия COVID-19 четко показала, что Америка должна сама обеспечивать себя необходимыми лекарствами, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Согласно указу, федеральное правительство должно разработать перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов и других товаров медицинского назначения для американских компаний.

Указ также освободит американских фармпроизводителей от ряда существующих регуляторных ограничений и тем самым ускорит рассмотрение вопросов о производстве некоторых активных фармацевтических субстанций (АФС). Власти США рассчитывают, что документ позволит резко сократить продажи контрафактных лекарств через интернет, многие из которых поступают в США из Китая.

Илья Дугин

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