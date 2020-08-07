Заявление в СМИ о росте цен на лекарства обернулось для главы АРФП предостережением ФАС

В опубликованном на портале iz.ru мнении руководителя Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева о возможном росте цен на препараты из-за ослабления рубля и роста цен на сырье ФАС увидела опасность нарушения положений Закона о защите конкуренции, которое может привести к установлению или поддержанию цен на лекарства.

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение руководителю Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктору Дмитриеву, который выступил на страницах газеты «Известия» с заявлением о возможном повышении цен на отечественные лекарственные препараты. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В ведомстве считают, что подобные высказывания могут привести к нарушению положений Закона о защите конкуренции.

«Ценовые прогнозы со стороны ассоциаций и объединений, в которые входят участники рынка, являются недопустимыми с точки зрения антимонопольного законодательства. В частности, подобные заявления представителя АРФП могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики, что, как следствие, может привести к установлению и поддержанию ими цен на лекарственные препараты», — пояснил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.

13 июля на портале iz.ru была опубликована статья о росте цен на анальгин. Виктор Дмитриев подтвердил, что анальгин подорожал из-за ослабления рубля и роста цен на сырье, «однако в абсолютных величинах это в большинстве случаев лишь несколько рублей».

«… Поскольку российские препараты примерно на 90% состоят из импортных субстанций, в ближайшее время можно ожидать роста цен на большинство лекарств», – предупредил он.

При этом глава АРФП уточнил, что производители не смогут значительно поднять цены на препараты из перечня ЖНВЛП.

«За счет того, что средства из списка ЖНВЛП подорожают лишь в пределах официальной инфляции в 3–4%, производители будут компенсировать убытки за счет повышения стоимости остальных препаратов», – цитирует Дмитриева iz.ru.

«ФВ» направил Виктору Дмитриеву запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Елена Сидорова

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