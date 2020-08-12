Обвиняемые по хакасскому делу о закупках суммарно могут получить 128 лет колонии

В Хакасии начались прения по громкому делу о махинациях при закупках медтехники и лекарственных препаратов. Среди обвиняемых — экс-руководитель администрации главы Хакасии, полковник ФСБ Владимир Бызов, а также ряд местных чиновников и коммерсантов. Семи фигурантам обвинение просит дать реальные сроки — суммарно 128 лет лишения свободы и штраф в размере более одного миллиарда рублей.

Коррупционная схема по хищениям средств при организации закупок крупнейшими медучреждениями Хакасии была раскрыта в 2017 году. Кроме Бызова, в состав группы входили его секретарь Екатерина Ковалева, бывший территориальный менеджер компании «Р-Фарм» Александр Гитер, а также сотрудники Межведомственного центра организации закупок и руководители фирм-поставщиков.

По версии следствия, Владимир Бызов в 2015 году создал преступное сообщество в Абакане, состоящее из трех структурных подразделений. Первое возглавлял он сам, координируя действия Александра Гитера и Екатерины Ковалевой. В свою очередь Александр Гитер руководил деятельностью двух других подразделений – сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» (Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов) и представителей коммерческих фирм (Козарь, Лашков, Рукосуев).

Трое участников группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и получили условные сроки.

«Гитер подыскивал представителей коммерческих организаций для участия в закупках, осуществлял взаимодействие с должностными лицами Межведомственного центра организации закупок с целью незаконного установления на аукционах начальной (максимальной) цены контракта, а также организации победы подысканных им организаций, получал от них и денежные средства в виде «отката», которые передавал Бызову, либо оставлял себе, а также предоставлял отчеты о суммах переданных ему в результате преступной деятельности денежных средств», – рассказывали в 2017 году в пресс-службе следственного управления.

Тогда следствие отправило часть фигурантов в СИЗО, других — под домашний арест. Сейчас обвинение считает необходимым изменить меру пресечения в виде домашнего ареста у Казаченко, Пушнова и Ковалевой, поместив их под стражу.

Самое существенное ограничение свободы, по мнению обвинения, должен получить Бызов: прокурор попросила для него 26 лет колонии и штраф размером 360 млн руб. Гитера обвинение предлагает приговорить к 23 годам колонии строгого режима и 220 млн руб. штрафа.

Экс-сотрудник Центра закупок Игорь Арокин, по мнению надзорников, должен провести в колонии строгого режима 20 лет и оплатить штраф в 200 млн руб. Его бывший подченный Сергей Пушнов, по мнению обвинения, должен получить девять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей.



Для коммерсанта Евгения Рукосуева прокуратура попросила 18 лет лишения и штраф в сумме 150 млн руб.

Для экс-начальника отдела закупок Центра закупок Светланы Казаченко прокуратура запросила 16 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 22,6 млн руб. Ковалевой обвинение просит назначить 16 лет ограничения свободы и 90 млн руб. штрафа.

Адвокатов обвиняемых начнут заслушивать 10 августа. Известно, что за время расследования дела Бызов и другие фигуранты не признали свою вину.

Ольга Коберник

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