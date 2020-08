«Аптечный склад «Казань» через суд добился отмены штрафа в 200 тысяч рублей Обвиняемые по хакасскому делу о закупках суммарно могут получить 128 лет колонии » Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 7 августа Росздравнадзор одобрил 143 теста: 113 выявляют антитела к коронавирусу, 31 ‒ вирус. Среди тест-систем, зарегистрированных в России, 32 экспресс-теста выявляют антитела, 1 экспресс-тест — вирус SARS-CoV-2. Тесты на антитела В ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM и IgG. Ранние антитела IgM начинают вырабатываться в первые несколько суток. Их уровень повышается, достигая пикового значения на 2—3 неделе, затем снижается. Через 2—3 недели на смену ранним IgM-антителам приходят поздние, или IgG. «ФВ» подготовил руководство, как расшифровывать результаты тестов на антитела самостоятельно. Биологическим материалом для определения антител являются цельная кровь, сыворотка или плазма. Таблица 1. Тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, получившие регистрационные удостоверения Росздравнадзора Владелец РУ РУ Название теста Метод диагностики, антителов Производитель 1. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 2020/10017 от 10 апреля — ИФА, IgG ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия 2. ООО «БИОТЭК» 2020/10177 от 23 апреля — Экспресс-тест, IgG/IgM Inzek International Trading B.V., Нидерланды 3. ООО «Хема» 2020/10218 от 30 апреля ХемаТест Экспресс-тест, ИХА, антитела ООО «Хема», Россия 4. ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 2020/10219 от 30 апреля — ИФА, IgG ФГБУ «НМИЦ гематологии», Россия 5. ООО НПФ «Литех» 2020/10226 от 30 апреля — ИФА, IgG ООО НПФ «Литех», Россия 6. ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10269 от 7 мая — ИХЛА, IgM Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Китай 7. ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10270 от 7 мая — ИХЛА, IgG Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Китай 8. ФБУН ГНЦ ПМБ 2020/10268 от 8 мая — ИФА, IgG ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия 9. ЗАО «АНАЛИТИКА» 2020/10307 от 12 мая — ИФА, IgA EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Германия 10. ЗАО «АНАЛИТИКА» 2020/10309 от 12 мая — ИФА, IgG EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Германия 11. ФБУН ГНЦ ПМБ 2020/10334 от 14 мая — Экспресс-тест, IgG ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия 12. ООО «БИОТЭК» 2020/10354 от 14 мая — Экспресс-тест, IgG/IgM Inzek International Trading B.V., Нидерланды 13. АО «Р-Фарм» 2020/10375 от 15 мая — ИХА, IgM/IgG Beijing Lepu Medical Technology Co., Китай 14. ООО «АВИВИР» 2020/10345 от 18 мая SGTI-flex ИХА, IgM/IgG Sugentech Inc., Корея 15. АО «Вектор-Бест» 2020/10388 от 18 мая — ИФА, IgG АО «Вектор-Бест», Россия 16. АО «Вектор-Бест» 2020/10389 от 18 мая — ИФА, IgМ АО «Вектор-Бест», Россия 17. ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 2020/10393 от 18 мая — ИФА, IgG ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», Россия 18. ООО «Хирургические инновации и Ко» 2020/10432 от 22 мая Sinocare Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG Changsha Sinocare Inc., Китай 19. АО «Р-Фарм» 2020/10461 от 22 мая VivaDiagтм ИХА, IgM/IgG VivaChek Bioteck (Hangzhou) Co., Китай 20. ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/10464 от 22 мая ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2 Экспресс-тест, ИФА, IgM/IgG ООО «НПО «Диагностические системы», Россия 21. АО «Р-Фарм» 2020/10467 от 22 мая — ИХА, IgM/IgG Core Technology Co., Китай 22. АО «Швабе-Медицинская компания» 2020/10468 от 22 мая Вондфо ИХА, IgM/IgG Guangzhou Wondfo Biotech Co., Китай 23. ООО «БИОТЭК» 2020/10469 от 22 мая — Экспресс-тест, IgG/IgM Inzek International Trading B.V., Нидерланды 24. ООО «НекстГен Фарма» 2020/10451 от 22 мая — ИХА, антитела Innovita (Tangshan) Biological Technology Co., Китай 25. ООО «ГЕМ» 2020/10455 от 25 мая — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM Xiamen Biotime Biotechnology Co., Китай 26. ООО «АВИВИР» 2020/10446 от 25 мая — ИХА, антитела Innovita (Tangshan) Biological Technology Co., Китай 27. ООО «Эпидбиомед-диагностика» 2020/10501 от 26 мая — ИФА, IgG ООО, Эпидбиомед-диагностика», Россия 28. ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/10544 от 29 мая ARCHITECT ИХЛА, IgG Abbott Ireland Diagnostics Division, Ирландия 29. АО «Генериум» 2020/10592 от 29 мая Антигма-G ИФА, IgG АО «Генериум», Россия 30. ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/10642 от 3 июня — ИФА, IgG ООО «НПО «Диагностические системы», Россия 31. ООО «ЛАСА ЛАБОРАТОРИОС» 2020/10641 от 3 июня PCL Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM PCL Inc., Корея 32. ООО «БИОТЭК» 2020/10692 от 3 июня — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM Inzek International Trading B.V., Нидерланды 33. АО «Генериум» 2020/10718 от 4 июня Антигма-Скрин ИФА, антитела АО «Генериум», Россия 34. АО «Генериум» 2020/10722 от 4 июня Антигма-А ИФА, IgA АО «Генериум», Россия 35. ООО «Уайт Продакт» 2020/10742 от 9 июня STANDARD Q ИХА, IgG/IgM SD Biosensor Inc., Корея 36. ООО «АВИВИР» 2020/10777 от 10 июня careUS ИХА, IgG/IgM Wells Bio, Корея 37. ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/10878 от 17 июня Elecsys ИХЛА, IgM/IgG Roche Diagnostics GmbH, Германия 38. ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 2020/10815 от 17 июня — ИФА, IgG ФГБУ «НМИЦ гематологии», Россия 39. ООО «ОМК» 2020/10812 от 17 июня — ИХА, IgG/IgM Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Китай 40. ООО «Рапид Био» 2020/10917 от 17 июня — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM ООО «ДРД», Россия 41. ООО «ГалоКом» 2020/10920 от 17 июня — ИХА, IgM/IgG Zhuhai Livzon Diagnostics Inc., Китай 42. ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10876 от 18 июня — ИХЛА, IgM Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Китай 43. ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10877 от 18 июня — ИХЛА, IgG Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Китай 44. ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/10937 от 19 июня Elecsys ИХЛА, IgM/IgG Roche Diagnostics GmbH, Германия 45. ООО «Хирургические инновации и Ко» 2020/10949 от 19 июня Sinocare Экспресс-тест, ИХА, антитела Changsha Sinocare Inc., Китай 46. ООО «Медтехника МОСКВА» 2020/10952 от 19 июня — ИХА, IgG/IgM Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Китай 47. ООО «Нанолек» 2020/10963 от 22 июня EDI ИФА, IgM Epitope Diagnostics Inc., США 48. ООО «ЕЦЭС «КВОЛИТИ» 2020/10965 от 22 июня — ИХА, IgG/IgM Genrui Biotech Inc., Китай 49. ООО «РУССКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА» 2020/10976 от 22 июня — Экспресс-тест, IgG/IgM Maccura Biotechnology Со., Китай 50. ООО «ХЕМА» 2020/10936 от 23 июня — ИФА, антитела ООО «ХЕМА», Россия 51. Фонд «РОПЦ» 2020/10950 от 23 июня — Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG Jiangsu Superbio Biomedical (Nanjing) Co., Китай 52. ООО «Нанолек» 2020/10959 от 23 июня EDI ИФА, IgG Epitope Diagnostics Inc., США 53. ООО «Женел Трейд» 2020/10982 от 23 июня ERCSSO5310 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM Spring Healthcare Services AG, Швейцария 54. ИБХ РАН 2020/11010 от 23 июня — ИФА, IgG ИБХ РАН, Россия 55. АО «ВО «Машиноимпорт» 2020/11021 от 26 июня SimtomaX CoronaCheck Экспресс-тест, IgM/IgG Augurix SA, Швейцария 56. АО «Активный Компонент» 2020/11034 от 26 июня NADAL Экспресс-тест, IgG/IgM Nal von Minden GmbH, Германия 57. ООО «МТО «Стормовъ» 2020/11037 от 26 июня DIXION ИХА, IgM/IgG MedicalSystem Biotechnology Co., Китай 58. АО «Р-Фарм» 2020/11041 от 26 июня VivaDiag ИХА, IgM/IgG VivaChek Bioteck (Hangzhou) Co., Китай 59. ООО «АНКО ИНЖИНИРИНГ» 2020/11043 от 26 июня — Экспресс-тест, IgG/IgM H-Guard (China) Co., Китай 60. ООО «ХЕМА» 2020/11044 от 26 июня — ИФА, IgM ООО «ХЕМА», Россия 61. ООО «Медикэр» 2020/11048 от 26 июня — Экспресс-тест, IgG/IgM Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Со., Китай 62. ООО «МЕЛОН» 2020/11074 от 26 июня — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM Hangzhou AllTest Biotech Co., Китай 63. ИБХ РАН 2020/11104 от 30 июня — ИФА, IgM-IgG-IgA ИБХ РАН, Россия 64. АО «Вионта» 2020/11106 от 30 июня — ИХА, IgG/IgM Innovita (Tangshan) Biological Technology Co., Китай 65. ООО «МедТех» 2020/11107 от 30 июня — ИХА, IgG/IgM MedicalSystem Biotechnology Co., Китай 66. ООО «КОСМОФАРМ» 2020/11114 от 2 июля WANTAI ИФА, IgM Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Китай 67. ЗАО «СВМ-Инвест» 2020/11132 от 2 июля НАДАЛ ИХА, IgG/IgM Nal von Minden ГмбХ, Германия 68. ООО «КОСМОФАРМ» 2020/11163 от 2 июля WANTAI ИХА, IgG/IgM Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Китай 69. ООО «Орто-Клиникал Диагностикс» 2020/11174 от 2 июля VITROS УХС, антитела Ortho-Clinical Diagnostics Inc., США 70. ООО «КОСМОФАРМ» 2020/11114 от 2 июля WANTAI ИФА, IgM Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Китай 71. ООО «НекстГен Фарма» 2020/11111 от 2 июля — Антитела Innovita (Tangshan) Biological Technology Co., Китай 72. ООО «Онеста Групп» 2020/11189 от 3 июля — Экспресс-тест, IgG/IgM Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Китай 73. ООО «Аллель» 2020/11188 от 3 июля — ИФА, IgG ООО «Аллель», Россия 74. ЗАО «БиоХимМак» 2020/11184 от 3 июля — ИФА, IgG Mediagnost Gesellschaft fur Forschung und Herstellung von Diagnostika GmbH, Германия 75. ООО «ИКС-ТЕХ» 2020/11182 от 6 июля DIAQUICK Экспресс-тест, IgG/IgM Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H, Австрия 76. ООО «АНДРОМЕДА МЕДИКАЛ» 2020/11209 от 7 июля STANDARD Q Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SD Biosensor Inc., Корея 77. ООО «Орто-Клиникал Диагностикс» 2020/11203 от 7 июля VITROS УХС, IgG Ortho-Clinical Diagnostics, Великобритания 78. ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/11212 от 7 июля ARCHITECT ИХЛА, IgG Abbott Ireland Diagnostics Division, Ирландия 79. ООО «АНКО ИНЖИНИРИНГ» 2020/11235 от 8 июля — IgG/IgM Hangzhou Realy Tech Со., Китай 80. ЗАО «НПО «МЕДКАР» 2020/11232 от 10 июля — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM Hangzhou AllTest Biotech Co., Китай 81. ООО «АЛВИЛС» 2020/11299 от 14 июля — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM Zhuhai Livzon Diagnostics Inc., Китай 82. ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» 2020/11262 от 13 июля — IgG/IgM Genrui Biotech Inc., Китай 83. ООО «ТК Азия» 2020/11301 от 15 июля Leccurate ИХА, IgG/IgM Beijing Lepu Medical Technology Co., Китай 84. ООО «НекстГен Фарма» 2020/11263 от 13 июля Vazyme IgG/IgM Nanjing Vazyme Medical Tehnology Co., Китай 85. ЗАО «НПО «МЕДКАР» 2020/11232 от 10 июля — ИХА, IgG/IgM Hangzhou AllTest Biotech Co., Китай 86. ООО «Эпидбиомед-диагностика» 2020/11298 от 14 июля ЭБМ ИФА, качественное определение IgM ООО «Эпидбиомед-диагностика», Россия 87. АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/11334 от 16 июля Антигма-Скрин ИФА, антитела АО «ГЕНЕРИУМ», Россия 88. ООО «Нанолек» 2020/11343 от 16 июля — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM MedicalSystem Biotechnology Co., Китай 89. АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/11339 от 16 июля Антигма-А ИФА, IgA АО «ГЕНЕРИУМ», Россия 90. ЗАО «БиоХимМак» 2020/11341 от 16 июля Vircell ИФА, IgM+IgA Vircell S.L., Испания 91. ООО «Орто-Клиникал Диагностикс» 2020/11344 от 16 июля VITROS УХС, антитела Ortho-Clinical Diagnostics Inc., США 92. ЗАО «БИОГРАД» 2020/11361 от 17 июля Lumiratek Экспресс-тест, IgG/IgM HangZhou Biotest Biotech Co., Китай 93. ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/11359 от 23 июля ARCHITECT ИХЛА, IgG Abbott Ireland Diagnostics Division, Ирландия 94. ООО «БИЭМ ГРУПП ФАБРИКА ИННОВАЦИЙ» 2020/11428 от 24 июля — ИХА, IgM/IgG Beijing Lepu Medical Technology Co., Китай 95. ООО «ДИРУИ МЕДИКАЛ» 2020/11396 от 24 июля — ИХА, IgG/IgM Surge Medical Inc., Китай 96. ООО «Сплатенсис» 2020/11402 от 24 июля COVITEST Экспресс-тест, IgG/IgM Assure Tech (Hangzhou) Co., Китай 97. ООО «РОТАНА» 2020/11400 от 24 июля — Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM Hangzhou Biotest Biotech Co., Китай 98. ООО «МДЛ» 2020/11430 от 24 июля NovaLisa ИФА, IgM NovaTec Immundiagnostica GmbH, Германия 99. ООО «Сименс Здравоохранение» 2020/11453 от 24 июля ADVIA Centaur ИХЛА, IgG/IgM Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США 100. ЗАО «ЭКОлаб» 2020/11489 от 24 июля — ИФА, IgG ЗАО «ЭКОлаб», Россия 101. ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/11490 от 24 июля — ИФА, антитела ООО «НПО «Диагностические системы», Россия 102. ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/11496 от 24 июля ARCHITECT ИХЛА, IgG Abbott Ireland Diagnostics Division, Ирландия 103. ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/11502 от 24 июля — ИФА, IgM ООО «НПО «Диагностические системы», Россия 104. ИБХ РАН 2020/11529 от 31 июля — ИХА, IgА ИБХ РАН, Россия 105. ИБХ РАН 2020/11531 от 31 июля — ИФА, IgM ИБХ РАН, Россия 106. АО «ДИАКОН» 2020/11533 от 31 июля — Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG VEDALAB S.A., Франция 107. АО «Эрба Рус» 2020/11579 от 31 июля ErbaLisa ИФА, IgG CalBioTech Inc., США 108. ООО «Соцзащита» 2020/11536 от 31 июля Accu News Экспресс-тест, IgM/IgG Bao Ruiyuan Biotech (Beijing) Co., Ltd., Китай 109. ООО «БИОТЭК» 2020/11567 от 3 августа — Экспресс-тест, IgG/IgM Inzek International Trading B.V., Нидерланды 110. ООО «МДЛ» 2020/11575 от 4 августа NovaLisa ИФА, IgG NovaTec Immundiagnostica GmbH, Германия 111. ООО «ВИАК» 2020/11523 от 4 августа — ИХА, IgG/IgM Humasis Co. Ltd., Республика Корея 112. ЗАО «БиоХимМак» 2020/11592 от 5 августа — ИФА, IgG Vircell S.L., Испания 113. ООО «ИМБИАН ЛАБ» 2020/11590 от 5 августа — ИХА, IgG/IgM ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия Примечания: ИФА — иммуноферментный анализ, ИХА – иммунохроматографический анализ, ИХЛА — иммунохемилюминесцентный анализ, УХС — усиленная хемилюминесценция. Тесты на выявление коронавируса Вирус SARS-CoV-2 определяют преимущественно методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и изотермической амплификации. Биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, где проводится тестирование. При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньшего времени. Росздрандзор одобрил один экспресс-тест для выявления коронавируса. Таблица 2. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), получившие регистрационные удостоверения Росздравнадзора Владелец РУ РУ Название Метод диагностики Производитель 1. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9677 от 11 февраля ПЦР ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия 2. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9700 от 14 февраля ПЦР ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия 3. ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 2020/9765 от 6 марта АмплиТест ПЦР ФГБУ «ЦСП», Россия 4. ООО «СМАРТЛАЙФКЕА» 2020/9845 от 20 марта — Изотермическая амплификация ООО «СМАРТЛАЙФКЕА», Россия 5. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 2014/1987 от 25 марта АмплиСенс Cov-Bat-FL ПЦР1 ФБУН ЦНИИ эпидемиологии, Россия 6. АО «Вектор-Бест» 2020/9896 от 27 марта РеалБест ПЦР АО «Вектор-Бест», Россия 7. ООО НПФ «Литех» 2020/9904 от 27 марта ПОЛИВИР ПЦР ООО НПФ «Литех», Россия 8. ООО «ДНК-Технология ТС» 2020/9948 от 1 апреля — ПЦР2 ООО «ДНК-Технология ТС», Россия 9. АО «Генериум» 2020/9957 от 2 апреля Изотерм Изотермическая амплификация АО «Генериум», Россия 10. ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России 2020/9969 от 3 апреля — ПЦР ФГБУ «48 ЦНИИ», Россия 11. ООО «МедипалТех» 2020/10032 от 14 апреля — ПЦР ООО «Медипал Тех», Россия 12. ООО «Система-БиоТех» 2020/10064 от 16 апреля SBT-DX-SARS-CoV-2 ПЦР ООО «Система-БиоТех», Россия 13. ООО «Эвотэк-Мирай геномикс» 2020/10088 от 17 апреля — Изотермическая амплификация ООО «Эвотэк-Мирай геномикс», Россия 14. ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 2020/10118 от 21 апреля АмплиТест ПЦР ФГБУ «ЦСП», Россия 15. ООО «АВИВИР» 2020/10152 от 23 апреля GeneFinder ПЦР OSANG Healthcare Co., Корея 16. ООО «Генотек» 2020/10216 от 30 апреля OneStep ПЦР ООО «Генотек», Россия 17. ООО «ТестГен» 2020/10364 от 15 мая — ПЦР ООО «ТестГен», Россия 18. ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 2020/10498 от 26 мая Amp ПЦР ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Россия 19. ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 2020/10550 от 29 мая FRT ПЦР ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», Россия 20. ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ 2020/10632 от 3 июня — ПЦР ФГБУ «ГНИИИ ВМ», Россия 21. ООО НПФ «Литех» 2020/10720 от 4 июня IsoAmp Изотермическая амплификация ООО НПФ «Литех», Россия 22. ООО «НекстБио» 2020/10837 от 15 июня АмплиПрайм ПЦР ООО «НекстБио», Россия 23. ООО «ИнВитроТест» 2020/10935 от 19 июня Respi-Strip Экспресс-тест, ИХА Coris BioConcept, Бельгия 24. ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/11015 от 23 июня cobas ПЦР Roche Molecular Systems, США 25. ООО «НПФ Синтол» 2020/11100 от 30 июня — ПЦР ООО «НПФ Синтол», Россия 26. ООО «Уайт Продакт» 2020/11113 от 2 июля STANDARD Q ИХА SD Biosensor Inc., Корея 27. ООО «АВИВИР» 2020/11161 от 2 июля BIOCREDIT ИХА RapiGEN Inc., Корея 28. ООО «Компания Алкор Био» 2020/11290 от 14 июля — ПЦР ООО «Компания Алкор Био», Россия 29. ООО «Система-БиоТех» 2020/11532 от 31 июля SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR Изотермическая амплификация ООО «Система-БиоТех», Россия 30. ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/11608 от 5 августа — ПЦР Roche Molecular Systems, Inc., США MERS-CoV + SARS-CoV — родственные вирусы SARS и SARS-CoV — родственные вирусы Примечание: РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19) Вероника Догузова

