«Аптечный склад «Казань» через суд добился отмены штрафа в 200 тысяч рублей

ООО «Аптечный склад «Казань» смог добиться отмены штрафа в 200 тыс. руб., который был наложен на него Административной комиссией нескольких районов города. К административной ответственности предприятие привлекли за «эксплуатацию витринной конструкции с текстом «Аптечная справка…» без паспорта, согласованного с уполномоченным органом», как того требуют Правила благоустройства Казани.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Аптечный склад «Казань» о признании незаконным штрафа в 200 тыс. руб. Наказание было наложено в связи с размещением на жалюзи на входе в аптеку объявления без согласования с уполномоченным органом. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр».

«Аптечный склад «Казань» успешно обжаловал решение Административной комиссии столицы Татарстана. Предприятие смогло доказать в суде, что размещение информации об аптечной справке на жалюзи на входе в помещение не создало какой-либо социальной опасности и не могло создать неблагоприятных последствий интересам государства, следует из текста решения. В связи с этим правонарушение можно считать малозначительным. Решение о привлечении к административной ответственности признано незаконным, штраф отменен.

Судебный акт не вступил в силу и может быть обжалован.

Екатерина Погонцева

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