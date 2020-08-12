Правительство сняло ограничения на госзакупки зарубежных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы

Иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы будут допускать к госзакупкам без ограничений. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление №1164, в соответствии с которым препараты зарубежного производства для лечения лейкоза и лимфомы, входящие в Перечень ЖНВЛП, будут допускать к госзакупкам без ограничений. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

В правительстве признают, что в отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии.

В число препаратов, на которые больше не распространяется правило, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин и иммуноглобулин человека нормальный. Их применяют при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также при лечении орфанных заболеваний у детей.

Подписанным документом внесены изменения в Постановление Правительства от 30 ноября 2015 года №1289.

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