AstraZeneca подписала контракт с Shenzhen Kangtai Biological по вакцине против COVID-19

Shenzhen Kangtai Biological будет производить вакцину против коронавирусной инфекции, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Это первая сделка AstraZeneca с Китаем по вакцине против SARS-CoV-2. По ее условиям китайская сторона должна гарантировать выпуск около 100 млн доз к концу текущего года.

Шведско-британская компания AstraZeneca и китайская Shenzhen Kangtai Biological Products подписали контракт, по условиям которого последняя будет производить вакцину против SARS-CoV-2 от AstraZeneca на территории материкового Китая. Это первое соглашение, направленное на обеспечение вакциной одной из самых густонаселенных стран мира, сообщает Reuters.

В рамках контракта, Shenzhen Kangtai, являющаяся одним из ведущих китайских производителей вакцин, должна подтвердить наличие производственных мощностей для выпуска по меньшей мере 100 млн доз вакцины AZD1222 к концу текущего года. Помимо этого компания должна иметь возможность произвести еще как минимум 200 млн доз к концу 2021 года. Стороны не исключают возможности дальнейшего сотрудничества для производства вакцины для других рынков.

Илья Дугин

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