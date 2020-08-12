«Волгофарм» добивается пересмотра одностороннего решения о повышении арендной платы в 16 раз

Кассационная инстанция отправила на новое рассмотрение дело ВОГУП «Волгофарм» о признании недействительным повышение в одностороннем порядке арендной платы за земельный участок с 31 тыс. до 518 тыс. рублей в год. Первая и апелляционная судебные инстанции удовлетворить требования истца отказались, однако Арбитражный суд Поволжского округа эти решения отменил.

Арбитражному суду Волгоградской области придется заново рассмотреть иск ВОГУП «Волгофарм» к Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области. Предприятие возражает против повышения в одностороннем порядке арендной платы за землю, на которой расположена сельская аптека, в 16,7 раза. Решение кассационной инстанции вступило в силу и размещено в системе «Мой арбитр».

В июне 2019 года между «Волгофарм» и Комитетом по управлению государственным имуществом области был заключен договор аренды земельного участка в станице Преображенской для эксплуатации здания аптеки. Арендная плата составила чуть более 31 тыс. рублей за год. Однако в октябре комитет прислал письмо, в котором уведомил, что порядок формулы расчета, который был применен в момент заключения договора, был отменен судебными решениями, теперь за тот же участок необходимо платить 518 тыс. рублей. Также аптечному предприятию насчитали пени. «Волгофарм» не согласился с такой постановкой вопроса и обжаловал уведомление комитета в суде.

Первая и апелляционная инстанция указали на то, что арендодатель выбрал неправильный способ защиты и отказались удовлетворить его исковые требования. Однако кассационная инстанция отменила эти вердикты. «Поскольку судебные инстанции не разрешили вопрос о законности применения к ВОГУП «Волгофарм» нового порядка расчета и увеличения арендной платы, спор по существу не разрешен, возникшая между сторонами правовая неопределенность не устранена», — говорится в постановлении. Теперь Арбитражному суду Волгоградской области надлежит рассмотреть дело заново, тщательно проверив коэффициенты, которые применил комитет при определении новой ставки.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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