Снижение продаж «Копаксона» не повлияло на прогноз Teva на 2020 год

Общий квартальный показатель объема продаж фармкомпании Teva в целом соответствует прогнозам аналитиков. Несмотря на снижении объема продаж дженериков и препарата «Капаксон» практически во всех регионах компания сочла возможным подтвердить прогноз на 2020 год.

Во II квартале 2020 года объем продаж израильской фармацевтической компании Teva сократился на 7% и составил 3,9 млрд долл., что соответствует ожиданиям аналитиков. Квартальная прибыль составила 140 млн долл. против убытка 689 млн долл. за аналогичный период 2019 года, сообщает FirstWord Pharma.

В Северной Америке объем продаж с апреля по июнь 2020 года сократился на 1% и составил 2 млрд долл. Продажи дженериков снизились на 2% — до 923 млн долл., в основном за счет снижения объемов закупок и лицензионных поступлений. Показатель по препарату «Копаксон» упал на 13% — 238 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции.

В Европе квартальный объем продаж сократился на 15% — до 1 млрд долл. из-за снижения спроса на отдельные препараты в связи с пандемией COVID-19. Продажи дженериков на континенте снизились на 13% — до 737 млн долл. По «Копаксону» показатель упал на 21% и составил 84 млн долл.

На других зарубежных рынках во II квартале объем продаж Teva сократился на 16%, частично на фоне снижения продаж в Японии в результате снижения цен и дженериковой конкуренции. На рынке Израиля показатель также снизился в результате спада спроса на ряд препаратов.

Продажи дженериков снизились на 13% — 426 млн долл. на фоне сокращения спроса из-за пандемии. Показатель по «Копаксону» снизился на 13%, составив 12 млн долл.

Teva подтвердила свой прогноз на 2020 год, согласно которому объем продаж составит 16,6-17 млрд долл., прибыль на акцию – 2,30-2,55 долл. Аналитики ожидают 16,8 млрд долл. и 2,50 долл. соответственно.

Илья Дугин

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