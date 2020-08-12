Москва составила план закупок онкопрепаратов на 2021 год

В Агентстве по закупкам Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) 4-5 августа состоялось общественное обсуждение закупок лекарств для столичных пациентов на 2021 год. По профилю «онкология» планируется продолжить дополнительное финансирование закупок препаратов для иммуно- и таргетной терапии по шести наиболее распространенным нозологиям, но не по 10, как анонсировалось ранее. В Агентстве по закупкам Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) 4-5 августа состоялось общественное обсуждение закупок лекарств для столичных пациентов на 2021 год. По профилю «онкология» планируется продолжить дополнительное финансирование закупок препаратов для иммуно- и таргетной терапии по шести наиболее распространенным нозологиям, но не по 10, как анонсировалось ранее.

Согласно постановлению правительства Москвы №177‑ПП от 12 марта 2019 года, из столичного бюджета были выделены дополнительные 15,6 млрд рублей на лекарственное обеспечение граждан с диагностированными онкозаболеваниями молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, легкого и меланомой. Речь шла о таргетных и иммуноонкологических препаратах по 45 МНН – 25 таблетированных и 20 инъекционных.

В конце ноября 2019 года стало известно, что список нозологий может расшириться на четыре позиции – злокачественные новообразования яичников, головы и шеи, мочевого пузыря и желудка. Однако пока этого не случилось. В 2020 году остался актуальным первоначальный список, и в 2021-м, судя по объявленным плановым закупкам, продолжится дополнительное финансирование закупок лекарств по шести нозологиям. Объем средств, который будет на это выделен, на заседании 5 августа не озвучивался.

План закупок основан на данных о заболеваемости за предыдущий период и на экспертной оценке следующих параметров: прирост численности пациентов на 10%, разбивка впервые выявленных случаев по гистологическим типам опухолей и по схемам лечения, доля пациентов, нуждающихся во второй и следующих линий терапии, медиана беспрогрессивной выживаемости.

Таким образом в 2021 году по сравнению с 2020-м планируется значительно – на 1 400% – увеличить закупки нинтеданиба (Варгатеф от Boehringer Ingelheim) с 720 штук до 10,8 тысячи, акситиниба (Инлита от Pfizer) – на 112% до 123,98 тысячи штук, осимертиниба (Тагриссо от AstraZaneca) и рибоциклиба (Рисаг от Sandoz) – до 47,34 тысячи и 383,4 тысячи штук соответственно. Более чем на 100% выросла оценочная потребность в пембролизумабе (Китруда от MSD) – до 2 тысячи флаконов, а также в ниволумабе (Опдиво от BMS) – 1 233 дозы.

В соответствии с 177-ПП, лекобеспечение онкопациентов в Москве проводится следующим образом. По шести ЗНО инфузии и инъекции стационары и диспансеры могут закупать самостоятельно, а оплачиваются они через МГФОМС «в дополнение к базовому тарифу на законченный случай лечения». Базовый тариф для дневного стационара в Москве составляет 44,1 тысячи рублей.

Таблетированные формы департамент закупает централизованно по программе ДЛО. Препараты для лечения других нозологий (вне шести ЗНО), в том числе таргетные и иммуноонкологические, независимо от формы, также закупаются департаментом централизованно.

Перечень планируемых к закупке лекарств, как подчеркнули представители агентства, составлен в соответствии с утвержденными в 2020 году клиническими рекомендациями по лечению онкологических заболеваний. Представители компаний, присутствовавшие на слушаниях, заметили, что только на клинреки опираться нецелесообразно. Например, в них есть энзалутамид (Кстанди от Astellas), но нет апалутамида (Эрлеада от Janssen). В связи с этим комиссии предложили внести в 177-ПП поправку, которая опишет «понятный алгоритм подачи заявки на включение» препаратов в план закупок.

Фото: Vademecum

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