Александр Петров: Возрождение фармпромышленности – это процесс непрерывный

«Сейчас, с одной стороны, темпы роста фармацевтической промышленности у нас очень неплохие – это 23-25% в год. Обеспеченность лекарственными препаратами очевидно растет. Но, с другой стороны, задачи, которые поставил президент, еще не выполнены. Мы не достигли трех обозначенных целевых показателей: экспорт 15% произведенных в стране лекарств, производство в России 50% лекарств от всего списка и 90% лекарств из списка жизненно важных» — сообщил депутат Госдумы Александр Петров в интервью пресс-службе Уральского государственного медицинского университета.

Далее депутат добавил: «Но меня радует, что российские заводы стали абсолютно один в один как в Европе. Мы поменяли стандарты производства – это так называемая система GMP. И я рад, что причастен к принятию этого закона – мы долго над этим работали.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ – ЭТО ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫЙ

rassПоследние 6-7 лет мы видим, что наши заводы постепенно выходят на хороший международный уровень, промышленность становится очень современной, есть большой приток молодых кадров. Вернулась подготовка химико-фармацевтов, технологов, появилась профессия хроматографистов, промышленных генетиков и микробиологов».

На вопрос корреспондента УГМУ — Над чем вы работаете сейчас? — Александр Петров ответил:

Сейчас у нас в работе, прежде всего, процессы регистрации новых лекарств. Это очень длительные сроки – на это уходят годы. Мы приняли предположение – скорее всего, оно войдет в закон – что по инновационным лекарственным препаратам третью фазу клиники мы перенесем в пострегистрационный период. Будет программа раннего доступа, чтобы, например, безнадежные пациенты, готовые на себе испытать новое, потенциально эффективное для них лекарство, могли это сделать.

Также эпидемия подтолкнула нас к тому, чтобы просмотреть закон о биологической безопасности. Мы рассмотрели его в первом чтении, и сейчас будет очень много поправок в связи с тем, что практика последних месяцев показала несовершенства этого закона. Он будет принят в осеннюю сессию в трех чтениях.

Еще одна проблема, которую мы хотим решить: у нас часто лекарства исчезают из-за очень жестких государственных ограничений по цене для производителей. Некоторым производителям в определенные промежутки времени становится невыгодно производить тот или иной препарат – себестоимость производства выше, чем цена, по которой они могут продать лекарство на рынке.

В 2020 ГОДУ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УВЕЛИЧЕНО ПРАКТИЧЕСКИ НА 50%. В 2021 ГОДУ ОНО СНОВА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО. НО ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ ПРИНЯТЫЕ В КОНСТИТУЦИЮ ПОПРАВКИ, НАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НУЖЕН ЕЩЕ ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ СТАТЬЮ О ТОМ, ЧТО ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН. Я ВАС УВЕРЯЮ, ЭТА ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА, ПОТОМУ ЧТО ТЕПЕРЬ ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ – ЭТО НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ, ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЙ ПОДХОД.

В результате они останавливают производство, и препарат исчезает из оборота. Этого допускать нельзя, мы все-таки должны найти переговорные процедуры для определения цены на лекарство. Наша цель – чтобы цена не поднималась выше уровня инфляции. На самом деле, подход простой, но пока у нас есть сложности в этом определении.

Другое направление, над которым нужно поработать – это процесс госзакупок. Все время происходят перебои с государственными закупками, наличием лекарств по государственным контрактам. Этот закон тоже будет пересмотрен.

Таких законодательных актов очень много. Все вопросы упираются в финансирование.

Полное интервью депутата Госдумы Александра Петрова пресс-службе УГМУ

gmpnews