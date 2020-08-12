В июне фармацевтические отгрузки в России выросли на 45,7%

Аналитическая компания RNC Pharma передает, что суммарный объём производства лекарственных препаратов (ЛП) за январь-июнь 2020 г. достиг 232 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Показатель прироста относительно аналогичного периода 2019 г. достиг 24% в рублёвом эквиваленте.

Натуральная динамика чуть скромнее, за период фиксируем 18,3% в упаковках, всего за первое полугодие отечественные компании отгрузили 2,45 млрд упак. ЛП. Прирост в минимальных единицах дозирования (МЕД) ещё выше (21,2%), суммарно с начала года в нашей стране было произведено 42,7 млрд МЕД.

Июнь 2020 г. показал весьма значительную рублёвую динамику, относительно июня 2019 г. отгрузки выросли на 45,7%. Результат внушительный, но далеко не рекордный, так в ноябре 2019 г. мы зафиксировали долгосрочные темпы роста на уровне 47,5%, а в апреле 2019 г. российские фармкомпании вообще увеличили отгрузки на 61%. А вот что касается натуральных объёмов – здесь июнь 2020 г. стал абсолютным рекордсменом, динамика в упаковках составила 69,5%, ничего подобного за последние 10 лет попросту не было.

Предыдущий максимум приходился опять же на ноябрь 2019 г. – тогда отгрузки выросли на 36%. Параллели с ноябрём здесь вполне уместны и тогда и в июне 2020 г. компании-производители готовились к запуску системы маркировки и формировали дополнительные товарные запасы. Так что не надо быть оракулом, чтобы предполагать заметное падение отгрузок уже по итогам июля 2020 г.

Суммарный объём производства безрецептурных ЛП в 1 полугодии 2020 г. продемонстрировал темпы роста на уровне 12,7% в упаковках, динамика по группе рецептурных ЛП вдвое выше, здесь фиксируем +26%.

В ТОП-50 корпораций-производителей препаратов Rx категории максимальная динамика по-прежнему у предприятия «Мосфарм», за минувший год компания увеличила отгрузки в 18,4 раза, если считать в упаковках.

Следующий результат с точки зрения показателя прироста в натуральном выражении демонстрирует «Усолье-Сибирский Химфармзавод», по итогам 1 полугодия 2020 г. компания нарастила производство в 13,8 раз. В текущем году предприятие выпускало 7 наименований готовых ЛП, годом ранее речь шла только о 3-х позициях.

Максимальная динамика зафиксирована у ТМ Фенибут, объём отгрузок препарата в упаковках вырос за год в 14 раз. Внушительной динамикой может похвастаться так же «Биофармкомбинат» из Рязанской области. Компания увеличила отгрузки в упаковках в 10 раз, правда ассортимент здесь довольно банальный, речь идёт об отгрузках Этилового спирта и Медицинского антисептического раствора, понятно, что благодарить надо ажиотаж в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Среди ТОР-50 производителей ОТС препаратов с точки зрения натуральной динамики отгрузок абсолютным лидером продолжает выступать «Фирн-М», за прошедший год компания нарастила отгрузки в 144 раза, рос в основном Гриппферон. Помимо этого достойны упоминания так же «Усолье-Сибирский Химфармзавод» и «Славянская аптека».

В первом случае максимальный вклад в динамику поставок внесли такие «традиционные» препараты как: Корвалол, Пустырника экстракт, Валидол, а так же адаптагенный препарат Трекрезолид – аналог препарата Трекрезан компании «Гротекс». «Славянская аптека» продолжает наращивать выпуск препарата Нафтизин.

gmpnews