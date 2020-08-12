Bausch Health выделяет свой офтальмологический бизнес в отдельную независимую компанию

Канадский производитель лекарств Bausch Health Companies Inc. объявил о своем намерении отделить свой ведущий офтальмологический бизнес от оставшейся части Bausch Health и превратить его в независимую публичную компанию («Bausch + Lomb — NewCo»). Это событие происходит через семь лет после приобретения почти за 9 млрд долларов бизнеса по выпуску средств по уходу за глазами.

В результате выделения будут созданы две отдельные компании, которые будут включать в себя:

полностью интегрированную компанию с офтальмологическим направлением, созданную на основе культового бренда «Bausch + Lomb» и многолетней истории инноваций; и

многопрофильную фармацевтическую компанию, занимающую ведущие позиции в области гастроэнтерологии, эстетики/дерматологии, неврологии и международной фармацевтики.

Joseph C. Papa, председатель совета директоров и генеральный директор Bausch Health, сказал:

«<…>Четыре года назад мы инициировали многоэтапный план, направленный сначала на стабилизацию, а затем на преобразование Bausch Health в компанию, способную обеспечить долгосрочный органический рост. Мы продали приблизительно на 4 млрд долларов непрофильных активов, выплатили более 8 млрд долларов долга, урегулировали многочисленные юридические вопросы и справились потерей эксклюзивности портфеля продуктов стоимостью приблизительно 1,4 млрд долларов <…>. В течение последних 12 месяцев совет директоров и менеджмент нашей компании работали над альтернативными вариантами, чтобы определить, как наилучшим образом раскрыть ценность всех наших подразделений, и мы считаем, что пришло время начать процесс разделения <…>».

Bausch Health, ранее известная как Valeant Pharmaceuticals, стремилась пройти через целую серию расследований в области бухгалтерского учета и ценообразования под своим прежним руководством.

На прошлой неделе компания согласилась выплатить $45 млн, а трое из ее бывших руководителей согласились выплатить штрафы, чтобы урегулировать обвинения в ненадлежащем признании выручки и вводящих в заблуждение сведений в американских нормативных документах.

С момента приобретения компании в 2013 году «Bausch + Lomb» является стабильным источником дохода для компании.

Компания «Bausch + Lomb — NewCo» будет состоять из глобальных бизнесов Bausch Health по уходу за глазами, хирургических, потребительских и офтальмологических услуг, чья выручка составила около 3,7 млрд долларов в 2019 году. Рост компании будет обеспечиваться брендами по уходу за глазами, включая BAUSCH + LOMB ULTRA®, Biotrue® ONEday, LUMIFY®, Ocuvite® и PreserVision®, а также за счет выпуска контактных линз BAUSCH + LOMB INFUSE™.

Компания Bausch Health будет включать в себя диверсифицированный портфель ведущих брендов Salix, Solta, неврологии и медицинской дерматологии, которые принесли доход около 4,9 млрд долларов. Основные продукты включают: XIFAXAN®, TRULANCE® и RELISTOR® для желудочно-кишечных заболеваний; JUBLIA®, DUOBRII® и Thermage® FLX для дерматологических состояний; WELLBUTRIN® и APLENZIN® для неврологических состояний.

Фото с сайта www.ft.com

gmpnews