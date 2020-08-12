Российско-Кыргызский фонд развития профинансирует инвестпроект фармзавода «Биовит»

На заседании Правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) была одобрена концепция финансирования инвестиционного проекта ОсОО «БИОВИТ», направленного на создание первого в Кыргызской Республике производства стерильных лекарственных средств в виде инфузий и инъекций в ампулах. На этапе предпроектной подготовки Фонд оказал ОсОО «БИОВИТ» техническую помощь для разработки технико-экономического обоснования нового завода. Средства Фонда будут направлены на приобретение высокотехнологичного производственного оборудования у ведущих мировых производителей.

Реализация данного проекта окажет ощутимый эффект для обеспечения лекарственной безопасности Кыргызской Республики, позволит увеличить объемы производства и обеспечить запас жизненно необходимых лекарств, в том числе используемых в рамках протоколов лечения COVID-19, для поставок в медицинские учреждения и аптеки страны.

Ранее Фондом уже были выделены финансовые ресурсы для приобретения сырья для производства лекарств, используемых в протоколах лечения COVID-19.

ОсОО «БИОВИТ» — фармацевтический завод в Кыргызской Республике, ориентирован на производство широкого спектра лекарственных средств и биологически активных добавок к пище и витаминов. Производство соответствует международным стандартам EU GMP. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 17025.

Выпускаемая на заводе продукция реализуется на местном рынке и экспортируется в такие страны как Россия, Украина, Германия, Чехия.

Фото с сайта www.president.kg

gmpnews