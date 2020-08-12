Hikma и Pfizer будут производить ремдесивир для Gilead Sciences

Gilead Sciences продолжает наращивать выпуск препарата ремдесивир для лечения COVID-19. Уже подписаны соглашения по контрактному производству с компаниями Hikma и Pfizer. Поставки от Hikma начнутся в ближайшее время, Pfizer планирует приступить к производству в октябре.

Британская фармкомпания Hikma начала производство ремдисивира на предприятии в Португалии. Как заявил исполнительный директор компании Сигурдур Олафссон, поставки препарата начнутся уже в ближайшее время. По его словам, условия соглашения конфиденциальны, компания – лишь контрактный производитель, а продавать препарат будет его разработчик – Gilead Sciences, пишет Reuters.

Pfizer также объявил о подписании долгосрочного соглашения с Gilead о контрактном производстве ремдесивира на своем предприятии в штате Канзас. Производство стартует в октябре 2020 года, сообщает FiercePharma.

Gilead продолжает наращивать производственные мощности. Компания зарезервировала на эти цели 1 млрд долл.

Как ранее писал «ФВ», более 30 генеральных прокуроров штатов США призвали власти разрешить принудительное лицензирование препарата для расширения доступа и снижения цены. Gilead установила цену на ремдесивир для Правительства США и правительств других развитых стран в размере 2340 долл. на пациента за пятидневный курс терапии (390 долл. за флакон). Для американских частных страховых компаний цена составит уже 3120 долл. за курс (520 долл. за флакон).

Илья Дугин

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