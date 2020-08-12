Александр Чучалин, критиковавший сроки исследования вакцины от COVID-19, покинул Совет по этике

В Совете по этике при Минздраве новый руководитель. Александр Чучалин станет почетным президентом этого органа.

Академик Александр Чучалин оставил пост главы Совета по этике при Минздраве. Ученый объясняет свою отставку необходимостью заниматься другими проектами и развивать образование в области биоэтики, пишет medvestnik.ru. Подтолкнуть председателя к такому решению могли разногласия с Минздравом относительно сроков и принципов исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции, считают его коллеги.

«Сейчас идет формирование комиссии по биоэтике при РАН. Я буду ее возглавлять. Кроме того, я представляю Россию в международном комитете по биоэтике ЮНЕСКО. Остаюсь экспертом в этой области, но для эффективной работы приходится сокращать нагрузку», – рассказал Чучалин «МВ».

Он неоднократно высказывался о сомнительной этической стороне ускоренной разработки и испытаний вакцины от COVID-19. Эксперт отказался прокомментировать возможную связь между своей отставкой и освещением вопросов, связанных с разработкой препарата.

«Для страны важно иметь вакцину, но, когда ведутся исследования, на первое место выходит принцип безопасности. Гарантировать устойчивую безопасность, сокращая сроки испытаний до 4–6 недель, невозможно», – уверен Чучалин.

Второй важный принцип исследований, по мнению ученого, добровольное информированное согласие пациентов. «Наш вариант – это шоу на телевидении. Люди не понимают, что делают ученые, – считает академик. – До начала исследований должна быть написана этическая декларация, чего сделано не было».

Планируется, что Чучалин останется в Совете по этике в качестве почетного президента и будет принимать участие в отдельных сессиях. Председателем совета назначен занимавший должность заместителя завкафедрой клинической фармакологии Ярославского государственного медунивеситета Александр Хохлов. «Я рад, что Минздрав прислушался к моей рекомендации», – прокомментировал Чучалин это назначение.

Член Совета по этике Ян Власов рассказал «МВ», что документы по вакцине поступали в совет, но пока не рассматривались.

Совет по этике при Минздраве России был создан в 2012 году для этической экспертизы возможности проведения клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения. В апреле 2020 года в его положение были внесены изменения. В частности, добавлен пункт об этической экспертизе в условиях чрезвычайной ситуации. В состав совета входит 25 представителей медицинской науки и практики, общественных и религиозных организаций, СМИ.

В конце июля американский телеканал CNN со ссылкой на российских официальных лиц сообщил, что к 10 августа или раньше созданная институтом Гамалеи вакцина будет одобрена.

7 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщил, что документы, необходимые для регистрации вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, находятся на экспертизе. По ее итогам будет произведена регистрация препарата.

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