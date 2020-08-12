CanSino приступит к III стадии исследований вакцины против COVID-19 в Саудовской Аравии

CanSino скоро начнет III фазу плацебо-контролируемых клинических исследований своей экспериментальной вакцины для лечения коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии с участием 5 тысяч добровольцев. Ранее вакцина уже продемонстрировала безопасность и способность вызывать иммунный ответ.

Китайская компания CanSino в ближайшее время начнет в Саудовской Аравии III фазу клинических исследований своей кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции Ad5-nCOV, сообщает The Hindu со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Королевства. Как отметили исследователи, вакцина, которую компания разрабатывает совместно с военными медиками, показала безопасность и способность вызывать иммунный ответ.

Компания планирует проводить исследования в лечебных учреждениях в Эр-Рияде, Даммаме и Мекке. В них примут участие 5 тыс. добровольцев, сообщило саудовское информационное агентство SAP.

CanSino первая среди китайских компаний приступила в марте к клиническим исследованиям своей вакцины. Другие вакцины от китайских разработчиков, в частности от компаний Sinovac Biotech и China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), уже одобрены для III фазы клинических исследований за рубежом.

Как ранее писал «ФВ», CanSino вела переговоры с Россией, Бразилией, Чили и Саудовской Аравией о проведении III фазы клинических исследований своей экспериментальной вакцины.

Илья Дугин

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